Basket: Serie D, Eteila sconfitta di misura dal Borgomanero

Scivolone interno per l'Eteila Chez Drink che viene sconfitto sul filo di lana dal Borgomanero, capace di approfittre al meglio del passaggio a vuoto degli aostani nel terzo periodo. Chez Drink che incappa nella classica giornata 'no' al tiro da tre con 1/19, ma è tutta la serata da dimenticare.

Dopo due quarti giocati con buona intensità difensiva e sorretti dal duo Artuso-Frassy, le squadre vanno al riposo sul 31 a 29 per l'Eteila. Nel terzo periodo Borgomanero prende in mano l’inerzia della partita e prova a scappare. La squadra lotta in difesa e prova a non mollare ma davanti la palla non ne vuole sapere di entrare nel canestro: la frazione si chiude con Borgomanero avanti 42 a 49, e a inizio quarto il vantaggio supera la doppia cifra.

Coach Tardito chiama time out, serve una reazione per provare a riprendere la partita. E lo scossone arriva, lentamente lo Chez Drink risale la china sempre con la premiata coppia Artuso e Frassy, inarrestabili, ai quali si aggiunge Vinci. L'Eteila impatta il risultato sul 68-68 grazie ad 1/2 dalla lunetta di Vinci. Due tiri liberi ospiti e si torna sul 68 a 70, con Borgomanero che si porta a casa i due punti. Venerdì prossimo impegno esterno a Tortona.

Formazione Eteila Chez Drink: Farina, Cuneaz, Plati, Artuso, Manfrè, Vinci, Frassy, Vaudan, Di Matteo, Aiello.