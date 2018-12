Calcio a 5: Serie D, Aymavilles schianta Sanremo ed è campione d'inverno

Travolge per 7 a 1 il malcapitato Sanremo e conquista il titolo di campione d'inverno l'Aymavilles impegnata nel campionato di serie D di calcio a 5. Capitan Michael Ghignone ha guidato i 'suoi' ragazzi in trasferta a Torino in maniera pressoché perfetta: per l'Aymavilles, che ha goduto anche di un'autorete, hanno segnato sei giocatori diversi a dimostrazione dello strapotere evidenziato in campo.

Il primo tempo del match è finito 5 a 0; nella ripresa maggior rilassatezza dei valdostani, che hanno però sempre mantenuto il controllo della partita sia in attacco sia in difesa. Il campionato di serie D prende pausa di un mese; a fine gennaio inizierà il campionato di ritorno.