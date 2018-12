Vincono in trasferta ed è un successo 'storico' perchè è il primo delle ragazze dell'Aosta 511 di calcio a 5 impegnate nel torneo sperimentale Under 19. Per la soddisfazione di mister Tomassi, l'Aosta ha sconfitto a Castelfranco Veneto per 5 a 2 il Giorgione. Tripletta di Lauri, reti di Gippaz e Da Silva Lemos.

Formazione Aosta 511: Machet, Da Silva, Lauri, S. Gyppaz, Frison Pierucci, Da Silva Lemos.