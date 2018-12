Calcio a 5: Serie B, sconfitta 'beffa' per l'Aosta 511 a Pavia

Seconda sconfitta per l'Aosta 511 alla nona giornata del campionato di serie B di calcio a 5, e la sconfitta per 5 a 4 subìta per mano del Pavia è ancor più amara perchè giunta a meno di mezzo minuto dal fischio finale.

In vantaggio nel primo tempo per 2 a 0, la formazione di Rodrigo Rosa è raggiunta dai lombardi in pochi minuti; nuovo vantaggio dell'Aosta ma il Pavia risponde con la terza rete. L’Aosta torna in vantaggio ma sul 4 a 3 i gialloblù valdostani hanno un vero e proprio cedimento fisico e invece di staccare i tre punti subito in due minuti il nuovo pareggio e poi, a 25 secondi dal termine, il gol che porta i pavesi sul 5 a 4.

Formazione Aosta 511: Siqueira, Esposito, Fea, Page, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Calli, Vona, Mascherona, Belmonte, Monteiro.

Classifica: Real Cornaredo 23 punti; Saints Pagnano 21 punti; Elledì Carmagnola 17 punti; Aosta, Videoton Crema 16 punti; Pavia 14 punti; Lecco 11 punti; Rhibo Fossano 9 punti; Pgs Isola 8 punti; Savigliano 7 punti; Bergamo, Domus Bresso 6 punti