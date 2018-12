Calcio a 5: Serie B, Aosta 511 travolge la capolista

Quinta vittoria consecutiva dell’Aosta 511 nell'ottava giornata del campionato di serie B di calcio a 5, ma quella di oggi sabato 8 dicembre è forse la più bella e importante. Al Montfleury i gialloblù hanno sconfitto per 5 a 2 la capolista Saints Pagnano, fino ad oggi imbattuta. Una vittoria giunta in virtù di un match giocato al meglio in tutti i reparti e nonostante importanti assenze nella fila di mister Rodrigo Rosa. L'Aosta 511 ha chiuso il primo tempo per 2 a 0 grazie alla doppietta dello stesso Rosa, che inizia il secondo siglando la tripletta; seguito da Marco Bellafiore per il 4 a 0. Il Pagnano accorcia, poi Mascherona porta l'Aosta sul 5 a 1 e infine l'inutile ma 'onorevole' seconda rete degli ospiti.

Formazione Aosta: Siqueira, Esposito, Fea, Page, Rosa, Bellafiore, Calli, Mascherona, Avallone, Belmonte.

Classifica: Saints Pagnano, Real Cornaredo 21 punti; Aosta 16 punti; Elledì Carmagnola 13 punti; Pavia, Lecco, Videoton Crema 10 punti; Pgs Isola 7 punti; Rhibo Fossano, Savigliano 6 punti; Bergamo 5 punti; Domus Bresso 3 punti.