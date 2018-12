Calcio a 5 f: Il mister dell'Aosta 511 Marco Tomassi, 'Under 19 una sfida difficile per crescere'

"La nostra è un'avventura entusiasmante e difficile: otto ragazze di cui sei provenienti dal mondo sportivo scolastico affrontano un campionato in cui militano giocatrici di serie A. E' una sfida per crescere e migliorarsi; i successi arriveranno sicuramente". Parte con il piede giusto Marco Tomassi, mister dell'Aosta 511 di calcio a 5 femminile, nuova formazione iscritta al campionato nazionale Under 19, categoria sperimentale ideato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Gianluca Fea, presidente dell'Aosta 511 ha creduto nel progetto di Tomassi, esperto di calcetto femminile in serie C e in diverse formazioni giovanili. "Il principio che deve animare le nostre ragazze è quello di giocare soprattutto per perfezionarsi divertendosi; certamente l'obiettivo di qui al 2020 è la qualificazione nelle fasi successive del campionato femminile di calcio a 5". Il mister ribadisce le difficoltà di un campionato "in cui militano squadre fortissime e persino calciatrici della Nazionale. Noi abbiamo due 'pilastri' come Claudia Casadei, la capitana e Sylvie Gyppaz, le altre sono tutte sportive molto motivate, così come i loro stessi genitori che le sostengono e che ringrazio di cuore per aver creduto nel nostro progetto".

Dopo la prevedibile, onorevole sconfitta per mano del Real Grisignano (match finito 6 a 2 con reti per l'Aosta di Letizia Pierucci e Lucrezia Frison), la prossima sfida sarà ancora in trasferta contro il Giorgione domenica 16 dicembre.

L'Aosta 511 femminile è: Silvia Mosca, Gabriely Da Silva Lemos, Claudia Casadei, Aline Machet, Chiara Corso, Lucrezia Frison, Letizia Pierucci, Sylvie Gyppaz.