Calcio a 5: Atm cup, al Nipponly basta un pari per restare in vetta alla classifica

Grande spettacolo ma solo due reti sul parquet del Pont Suaz. Tra Nipponly e Fashion è finita 1 a 1 nella settima giornata dell'Atm cup girone A; quel tanto che basta alla formazione del mister Salvatore Fonte per restare imbattuta e mantenere il vertice della classifica.

Gol di Massimiliano Salvadori per il Nipponly e di Michele Napoli per il Fashion; la rete vale a Napoli la permanenza in testa alla classifica marcatori con quindi gol. Il pareggio ha detto male al Fashion, finito secondo in classifica per effetto della vittoria della Quendoz per 4 a 3 a danno della Nuova Autoalpina. Lo Sfizio Time Out ha sconfitto il Papa Marcel per 3 a 2 mentre con lo stesso risultato l'Armanac de Toubie si è imposto sulla Casa del Fuoco. Netta vittoria de l'Ultimo Piano: 7 a 2 a spese della Coltelleria Menean; la Piaggio Giachino ha 'massacrato' per 9 a 1 il Caffé Sant'Anselmo.