Calcio a 5: Under 19, all'Aosta il pareggio con l'Asti costa il primo posto in classifica

E' la formazione dell'Asti a interrompere la striscia positivissima di cinque vittorie in altrettante partite dell'Aosta 511 impegnata nel campionato Under 19 di calcio a 5.

Al Montfleury è finita 3 a 3 e la gara è stata principalmente nelle mani dei piemontesi, con l'Aosta di Tiago Calli (mister in seconda) che va in vantaggio al 10' con Joao Monteiro ma poi è costretta sempre alla rimonta dagli indomiti piemontesi, a segno con Rivella, Sanfilippo e Montauro.

A pareggiare i conti, la doppietta di Nicholas Veronesi, certamente il migliore in campo dell'Aosta 511. Il pareggio costa ai valdostani il primo posto in classifica, 'ceduto' all' L84 che ha stracciato il Città di Asti (l'altra formazione astigiana under 19) per 8 a 1.