Calcio a 5: Serie B, l'Aosta 511 non si ferma e batte il forte Savigliano

Ancora una vittoria per l’Aosta Calcio 511 che sta scalando la classifica nel campionato di calcio a 5 serie B. La formazione di Rodrigo Rosa ha espugnato il difficile campo del Savigliano per 5 a 4.

Lo stesso Rosa, particolarmente in giornata, ha portato in vantaggio l' Aosta dopo pochi minuti, poi è arrivato l'autogol di Delija cui risponde Canavese per i piemontesi.

Nella ripresa Rodrigo Rosa porta il 511 sul 3 a 1; Servetti accorcia ancora le distanze poi è la volta di Pettinari a riportate l'Aosta in vantaggio di due lunghezze; risponde Conti per il Savigliano, Rosa fa tripletta e l'Aosta va sul 5 a 3. Conti sigla il quarto gol piemontese che vale solo la statistica ma non il pareggio.