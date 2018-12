Basket: Etelia sconfitto in casa dall'Alessandria

Sconfitta casalinga poco onorevole per lo Chez Drink Eteila, battuto dall'Alessandria, fino al match penultimo in classificaa, nella settima giornata del campionato di serie D di basket. La formazione piemontese si è imposta in casa di coach Tardito per 65 a 55. Primo e secondo tempo in mano all'Alessandria, quando l'Etelia si sveglia è troppo tardi per riuscire nella rimonta.

Venerdì, trasferta ad Asti, seconda in classifica e temibilissima in casa.

Formazione Eteila: Farina, Mimotti, Cuneaz, Plati, Artuso, Manfré, Vinci, Frassy, Rossi, Di Matteo, Schena, Rollandin.

Classifica: Cossato 14; Asti 12; Domodossola 10; Montalto Dora 8; Eteila, Don Bosco, Gravellona, Novara, Trino, Serravalle 6; San Mauro, Galliate, Alessandria 4; Tortona 0.