Sci nordico e Biathlon: test di allenamento a Rapy e raduni per gli azzurri

Il Comitato Asiva ha dato il via alla preparazione per il settore dello Sci nordico promuovendo la prima uscita congiunta tra le squadre di Fondo e Biathlon.

L'allenamento su skiroll si è tenuto presso la pista di Rapy di Verrayes con l'obiettivo prioritario di affinare e uniformare la tecnica di sciata tra gli atleti delle due diverse discipline.

Alla sessione, supervisionata dal direttore agonistico Claudio Restano, hanno preso parte le rappresentative ufficiali del Comitato, i giovani del Progetto Children per il Biathlon e gli atleti nati nel 2011, impegnati su diversi percorsi e chilometraggi. La conduzione tecnica delle sessioni è stata affidata agli allenatori Gianni Gens, Valerio Sorteni, Federico Bonino, Simone Zanon, Thierry Bianquin e alla rappresentante dei club Giorgia Saracco.

In ambito internazionale, la scena dello skiroll ha visto protagoniste le atlete italiane nella Mass start femminile da 10 km in salita e tecnica skating a Trøndelag, in Norvegia. La gara ha registrato una doppietta delle fondiste di casa, con la vittoria di Kristin Austgulen Fosnæs nel tempo di 33’40”, seguita a 2”4 dalla connazionale Nora Sanness e dal terzo posto della tedesca Pia Fink a 23”6. Buona prova complessiva per i colori azzurri, grazie alla quinta posizione conquistata da Caterina Ganz e al 29° posto ottenuto da Virginia Cena in forza alle Fiamme Gialle.

Sul fronte del Biathlon, la Nazionale azzurra intensifica la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali con una serie di raduni in Val Martello, in Alto Adige. La squadra Elite maschile è impegnata nel ritiro dal 24 al 29 agosto sotto la guida del tecnico Fabio Cianciana, con le convocazioni degli atleti del Centro Sportivo Esercito Didier Bionaz e Nicola Romanin.

Negli stessi giorni e nella medesima sede si allenano il gruppo Juniores, rappresentato da Nayeli Mariotti Cavagnet per le Fiamme Gialle e Manuel Contoz per l'Arma dei Carabinieri, e la squadra B, al lavoro dal 22 al 29 agosto con la presenza di Nicolò Bétemps delle Fiamme Oro e Ilaria Scattolo dell'Esercito.