Inaugurato il nuovo campo di pétanque nell'area sportiva "Guido Saba"

Un nuovo spazio dedicato allo sport, ma anche alla socialità e alla vita all'aria aperta. È stato inaugurato nel tardo pomeriggio di venerdì 12 giugno il nuovo campo di pétanque dell'area sportiva "Guido Saba" di Charvensod, destinato a diventare un punto di ritrovo per appassionati e curiosi.

La pétanque è una disciplina nata in Provenza all'inizio del Novecento e oggi diffusa in tutto il mondo. Si gioca lanciando delle bocce metalliche con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile a una piccola sfera di legno, chiamata cochonnet o boccino. A differenza delle bocce tradizionali italiane, il lancio avviene da fermo, con entrambi i piedi all'interno di un cerchio tracciato a terra. Le partite possono disputarsi in singolo, doppio o a squadre di tre giocatori e si concludono generalmente al raggiungimento di 13 punti. Precisione, tattica e spirito di aggregazione sono gli elementi che rendono questo sport accessibile e apprezzato da persone di ogni età.

Il nuovo impianto nasce da un'idea sviluppata nei mesi scorsi e concretizzata grazie al lavoro dei cantonieri comunali, che hanno realizzato il fondo di gioco adatto alla disciplina e sostituito le recinzioni di contenimento. Il campo dispone di tre postazioni di gioco e, nelle prossime settimane, sarà completato con un impianto di illuminazione che consentirà di utilizzarlo anche nelle ore serali.

Per i primi mesi l'accesso sarà libero, in via sperimentale, così da consentire all'Amministrazione comunale di valutare le modalità di utilizzo e, se necessario, ridefinire i criteri di accesso sulla base dell'esperienza maturata.

«Questa inaugurazione è un primo step nel percorso di riqualificazione dell'area sportiva "Guido Saba", luogo centrale nella vita sportiva e sociale di Charvensod», ha sottolineato l'assessore alle politiche sociali, sport e associazionismo Loris Lombardo.

L'assessore ha inoltre evidenziato la filosofia che ha guidato il progetto: «L'Amministrazione crede fortemente nella creazione di nuovi luoghi di aggregazione per promuovere ed ampliare l'offerta sportiva del territorio, ma soprattutto per incontrarsi e consolidare la rete sociale della nostra comunità».

L'inaugurazione rappresenta quindi non soltanto la nascita di un nuovo impianto sportivo, ma anche un investimento nella qualità della vita della comunità, offrendo uno spazio dove praticare attività fisica, trascorrere il tempo libero e favorire nuove occasioni di incontro tra generazioni diverse.