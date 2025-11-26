Morra, sfida di tradizione e velocità: a Brissogne il Campionato valdostano 2025

Il Palafent di Brissogne si prepara a trasformarsi, sabato 29 novembre, in una vera e propria arena della tradizione. Torna il Campionato valdostano di Morra 2025, appuntamento attesissimo per appassionati e giocatori che, durante l’anno, hanno preso parte ai tornei regionali e persino a competizioni nazionali e internazionali. Un mondo vivace, fatto di riflessi, intuizione, abilità nel calcolo e un pizzico di teatralità, che ancora oggi mantiene intatto tutto il suo fascino popolare.

La giornata si aprirà alle 9 con le iscrizioni — sia singole che a coppie — seguite dai sorteggi che definiranno i primi accoppiamenti. Dalle 10 in avanti il Palafent entrerà nel vivo dell’azione: i tavoli da gioco ospiteranno una successione serrata di sfide, prima individuali e poi a coppie, in un crescendo di concentrazione e adrenalina.

Dopo la pausa pranzo delle 13, il torneo riprenderà alle 14 con le ultime e decisive partite, quelle in cui la strategia incontrerà la resistenza mentale dei giocatori più esperti. Come sempre, la morra saprà raccontare storie di intuizioni fulminee e rivalità sportive nate nel rispetto reciproco.

Intorno alle 17 è prevista la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno proclamati i campioni valdostani 2025 e il vincitore della categoria under 25, un segnale importante per una disciplina che non vuole restare soltanto legata alla memoria, ma che continua a coinvolgere nuove generazioni.

Brissogne, ancora una volta, diventa il palcoscenico ideale di un gioco che è competizione, socialità e radice culturale. Una giornata per celebrare la morra e la comunità che la tiene viva.