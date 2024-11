Bocce: In Valle d'Aosta i campionati italiani di combinato, coppie, individuale AM e AF

L'organizzazione dell'Aostana è pronta a ospitare la sfida per l'assegnazione di ben sei titoli nazionali assoluti, che riguardano le massime categorie sia maschili che femminili, nelle specialità del combinato, individuale e coppie.

Un'edizione ricca di storia e di protagonisti leggendari, a partire dalla ventesima edizione della prova del cerchio maschile, che l'anno scorso ha visto trionfare Luca Negro, portacolori dell'Albese. In un albo d'oro che celebra i grandi nomi del passato, Carlo Ballabene svetta con tre titoli, seguito da Daniele Grosso e Simone Nari, entrambi con due. L'edizione 2024 si annuncia dunque con un’atmosfera di grande aspettativa, dove ogni movimento sarà cruciale e ogni punto conquistato potrà scrivere un nuovo capitolo della storia della disciplina.

Per i solisti tradizionali, è invece giunta la 76esima edizione, un vero e proprio rito che dal 1947 continua a regalare emozioni. Il campione in carica, Denis Pautassi, con la maglia del Gaglianico, ha confermato l'anno scorso la sua supremazia, ma i veri mostri sacri, come Umberto Granaglia, che vanta ben dieci titoli tricolori, Carlo Ballabene con nove e Nicola Sturla con otto, sono pronti a vendere cara la pelle, alimentando una rivalità che dura da decenni. Con i suoi 4 successi, Fabrizio Deregibus è il prossimo obiettivo per chiunque vorrà intaccare la supremazia storica dei più grandi.

Anche la categoria delle coppie maschili, giunta anch'essa alla 76esima edizione, promette scintille. Lo scorso anno, il duo della Brb composto da Luigi Grattapaglia e Simone Nari ha conquistato il titolo, ma la sfida per il trono è apertissima. Umberto Granaglia, con i suoi 8 titoli, è ancora il favorito, ma alle sue spalle non mancano concorrenti agguerriti come Carlo Ballabene, Mario Suini e Lino Bruzzone. E non si può non considerare la forza delle società in gara, con la Brb al vertice (6 titoli), ma a inseguire, a pochi passi, le storiche Colombo Genova, Pianelli Traversa e Chiavarese.

Anche al femminile, la competizione si preannuncia serrata. Nel combinato femminile, che celebra la sua 23esima edizione, la campionessa in carica Serena Traversa, con la maglia dell'Auxilium Saluzzo, avrà il difficile compito di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La sua esperienza, unita alla determinazione, la rende una delle favorite, ma dovrà guardarsi dalle sfide di Paola Mandola, che condivide con lei il primato di titoli nel cerchio (quattro), e da Ilenia Pasin, Chiara Botteon e Micol Perotto, tutte pronte a dare battaglia. La 33esima edizione della prova individuale femminile ha visto trionfare Francesca Carlini della Borgonese, ma anche in questa specialità il dominio di Traversa e Mandola è indiscusso, con tre successi a testa.

Infine, le coppie femminili celebrano la 36esima edizione, un titolo che lo scorso anno è stato conquistato dal tandem della Borgonese, composto da Nadia Camilla e Micol Perotto, che, con il loro oro, hanno raggiunto quota tre successi, tanti quanti ne detengono Barbara Gerbaudo e Norma Pautassi. L'incredibile cifra di quattro titoli è invece nelle mani di Perotto, Gerbaudo e Bertagnolio, autentiche protagoniste di questa disciplina.

Il programma della tre giorni tricolore, con il suo ritmo serrato e l'alta concentrazione di talenti, è un viaggio attraverso le emozioni e le storie che fanno grande il nostro sport. Le competizioni inizieranno venerdì 15 novembre con il combinato maschile e femminile, e proseguiranno con le coppie sabato 16 e gli individuali domenica 17. Ogni prova sarà un concentrato di passione, impegno e rivalità, con il pubblico pronto a vivere ogni istante come se fosse l'ultimo.

Da Pont St Martin a Aosta, il cuore della Valle d'Aosta batterà al ritmo della competizione. I campioni sono pronti a difendere il loro onore e a scrivere nuovi capitoli nella storia del nostro sport. Chi sarà il nuovo nome da aggiungere all’albo d’oro delle leggende? La risposta, tra colpi di scena e performance mozzafiato, si avrà solo alla fine di un weekend che si preannuncia indimenticabile.