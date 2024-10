Campionato Italiano Calcio Amputati 2024: La seconda giornata regala emozioni e colpi di scena a Chieri

La seconda giornata del Campionato ha avuto inizio sabato 19 ottobre, ma non senza sorprese. La Lazio Calcio Amputati, purtroppo, non si è presentata, e questo ha permesso allo Sporting Amp Football di ottenere una vittoria a tavolino con un risultato di 3-0. La seconda partita della giornata ha visto scontrarsi Insuperabili e Vicenza Calcio Amputati in un match avvincente, concluso 2-0 a favore di Vicenza grazie ai gol di Padoan e Messori su rigore. Entrambe le squadre hanno mostrato grande correttezza e intensità, offrendo una prestazione equilibrata fino al fischio finale.

Domenica 20 ottobre, l'unica partita disputata è stata quella tra Fano (Sporting Amp Football) e Insuperabili. Fano ha trionfato in un incontro terminato 4-3, con le reti di Magi, Marcantognini e una doppietta di Capasso. Gli Insuperabili hanno reagito con determinazione, con i gol di De Fazio, Mlahfi e Abelan, accorciando le distanze fino a pochi minuti dalla fine, dimostrando grande orgoglio e tenacia.

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Francesco Ramunno, ha espresso la sua soddisfazione per lo spirito combattivo mostrato dalle squadre, pur evidenziando la differenza di prestazione degli Insuperabili tra la gara contro Vicenza e quella contro Fano. "Dopo la partita di ieri contro Vicenza, stamattina Insuperabili ha giocato con tutt'altro atteggiamento. Sono andati sotto di un gol ma hanno trovato il pareggio, per poi vedere Fano portarsi sul 4-1. A quel punto, con grande tenacia, sono riusciti a portarsi sul 4-3 a pochi minuti dalla fine, dimostrando grande orgoglio e determinazione".

La prossima e terza tappa del Campionato Italiano Calcio Amputati 2024 si terrà a Roma, sabato 23 e domenica 24 novembre.