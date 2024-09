Granpablok, il raduno di bouldering

Dopo il successo del weekend del 27 e 28 luglio a Valsavarenche (AO), GRANPABLOK ritorna con il secondo appuntamento del 2024 a Cogne (AO) sabato 14 e domenica 15 settembre.

La spettacolare Paleofrana di Lillaz, nella splendida cornice del Parco Nazionale del Gran Paradiso, sarà il teatro del raduno per climbers esperti e principianti e per chiunque voglia avvicinarsi alla disciplina del bouldering. La manifestazione è organizzata dall'Asd Fuori di Blocco con il sostegno dei Comuni di Cogne e di Valsavarenche, dell’Office Régional du Tourisme e con il supporto di numerosi partner.

Oltre all’arrampicata libera il programma prevede l’immancabile evento goliardico dei “Blocchi Birra” da scalare per aggiudicarsi la birra abbinata, il boulder per bambini e principianti, l’incontro con il botanico del parco Dott. Andrea Mainetti, lezioni di yoga e lo street boulder serale in centro paese.

Quest’anno, il Granpablok si svolgerà in entrambi i giorni a Lillaz in quanto l’alluvione del 29 giugno ha danneggiato la Valnontey e aspettiamo di poter fare una nuova ricognizione dei blocchi per aggiornare la nostra guida. Il programma dettagliato della manifestazione e le informazioni per le iscrizioni sono pubblicati sul sito www.granpablok.it

Granpablok è organizzato con il supporto di: Fondation Grand Paradis, Grivel, La Sportiva, Les Bières du Grand-Saint-Bernard, SkyWay, Camping Pont Breuil, Explore Climbing, DoxRock, Action Directe, Alpine World, Pro Loco di Valsavarenche, Gros Cidac, la Bottega di Gibi, lo Contrebandjé, Greve Bloc.