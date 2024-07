Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024: Martina Berta e Charlotte Bonin in gara nella mountain bike e nel triathlon

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio informa che saranno due le atlete valdostane impegnate nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Martina Berta, 26 anni, è alla prima convocazione olimpica. Cresciuta nelle fila del Velo Club Courmayeur Mont Blanc, già Campionessa del Mondo Juniores, gareggerà domenica 28 luglio, dalle ore 15, nella mountain bike, specialità Cross Country. Il sito di gara è ubicato sulla collina di Elancourt, alle porte della capitale francese. I Giochi della XXXIII Olimpiade sono in programma da 26 luglio all’11 agosto.

Charlotte Bonin, 37 anni, è alla quarta partecipazione tra olimpiadi e paralimpiadi, sempre nella specialità del triathlon. Ha gareggiato per la prima volta ai Giochi di Pechino 2008, per la seconda a quelli di Rio 2016 e per la terza, la prima nei Giochi paralimpici come guida della calabrese Anna Barbaro, a quelli di Tokyo 2020, edizione nella quale la coppia vinse la medaglia d’argento. A Parigi sarà ancora guida di Barbaro.

I Giochi della XVI Paralimpiade sono in programma dal28 agosto all’8 settembre.

«È con grande orgoglio che ci prepariamo a seguire le olimpiadi di Martina e di Charlotte – dice l’Assessore Giulio Grosjacques -. Martina è la prima atleta valdostana che gareggerà ai giochi nella mountain bike, uno sport nel quale la Valle d’Aosta ha investito e investirà molte risorse e che possiamo iniziare a considerare come sport caratterizzante la nostra regione, al pari degli sport della neve.

Charlotte è un esempio di dedizione allo sport e di impegno nel sociale. Scegliere di cimentarsi nel ruolo di guida nella sua disciplina, il triathlon, significa andare oltre la propria professione di atleta, a testimonianza di valori e principi di vita che le rendono onore e che onorano la Valle d’Aosta. Un pensiero, infine, ad Eleonora Marchiando, non qualificata per questa edizione dei Giochi, alla quale va il mio augurio di un pronto riscatto».

Ai Giochi Olimpici 2024 parteciperanno anche i tecnici valdostani Nicolas Jeantet, a capo della logistica e dei meccanici del settore fuoristrada e della Bmx della squadra Nazionale svizzera di mountain bike e Alisée Dal Santo, allenatrice della Nazionale francese di ginnastica artistica.

«Ai tecnici valdostani, oltre alla mia gratitudine per quanto fatto fino ad ora, – conclude l’assessore Giulio Grosjacques - vanno gli auguri di un buon lavoro »