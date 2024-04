Torna la BeccaPink: una serata di sport e solidarietà Iscrizioni dal 1° maggio, tutto il ricavato a V.I.O.L.A

Sport e solidarietà vanno di pari passo all’Aosta-Becca di Nona, che per la seconda volta riproporrà la BeccaPink, un evento tutto al femminile, unico nel suo genere in Valle d’Aosta. Venerdì 19 luglio, donne protagoniste nella passeggiata non competitiva nata con l’obiettivo di aiutare l’Associazione V.I.O.L.A. nella lotta contro il tumore al seno e come campagna di sensibilizzazione.

Non è una gara, non c’è il cronometro e non serve essere allenati per partecipare. Sarà sufficiente iscriversi per contribuire a una buona causa, ritirare il pettorale e divertirsi in una serata estiva diversa dal solito, colorata di rosa. Il percorso non presenta difficoltà, è pianeggiante e adatto a chiunque: partirà dall’area verde Abbé Henry di Regione Tzamberlet ad Aosta e arriverà al campo sportivo Guido Saba di Plan Felinaz, dopo 5 chilometri. Una iniziativa che unirà Aosta e Charvensod e che rientra nell’ambito degli eventi organizzati dall’Asd Becca di Nona.

Le iscrizioni apriranno mercoledì 1° maggio (ore 20) e chiuderanno il 30 giugno oppure al raggiungimento delle 1.000 presenze. Questo è l’obiettivo che si pone l’organizzazione dopo lo straordinario successo della prima edizione, quando parteciparono oltre 600 persone. Costo di 10 euro, che saranno interamente devoluti all’Associazione V.I.O.L.A. Per aderire alla BeccaPink ci si può rivolgere presso la sede di V.I.O.L.A., i negozi Technosport e Gal Sport oppure online sempre tramite il portale wedosport.net.

Partenza della BeccaPink alle 19, a seguire Viola Spritz Party e concerto degli Orage, per chiudere con una ricca estrazione di premi. Il 19 luglio sarà una serata di festa, divertimento e solidarietà.

Raffaella Longo, presidentessa associazione V.I.O.L.A.: «Siamo davvero entusiaste di essere state nuovamente coinvolte nell'organizzazione di questo evento e per questo ringraziamo di cuore il direttivo dell’Asd Becca di Nona. Lo sport e l'attività fisica sono un modo per mantenersi in salute e migliorare lo stato d’animo, oltre a ricordarci che anche se talvolta difficoltà e malattie sembrano montagne invalicabili, con forza e determinazione si può raggiungere la cima. Questa seconda edizione sarà ricca di sorprese e novità, una serata di festa e divertimento. La sfida è quella di arrivare a 1.000 adesioni».

Sara Faraci, responsabile comunicazione Edileco: «Edileco è entusiasta di sostenere anche quest’anno la BeccaPink e l’associazione V.I.O.L.A. Far parte di questa iniziativa tutta al femminile che unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione su un tema così importante è per noi un orgoglio. Siamo certi che sarà un pomeriggio ricco di energia e sorrisi».