Pesistica: Trionfo Valdostano, le Donne portano a casa un carico di medaglie

Presso la rinomata palestra La Huella Workout di Alessandria, lo scorso 10 marzo, le imbattibili rappresentanti della società Bars n Guns Weightlifting hanno incantato il pubblico, salendo sul podio per ben cinque volte, con tre ori e due argenti ad adornare le loro imprese.

L'evento non è stato solo un trionfo individuale, ma ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo della pesistica olimpica, sfidando e infrangendo gli stereotipi di genere che da tempo affliggono lo sport. Il coraggio e la determinazione di queste straordinarie atlete hanno dimostrato che la pesistica non è solo un campo di gioco per gli uomini, ma un territorio aperto a chiunque abbia il desiderio di mettersi in gioco e sfidare i propri limiti.

A guidare il brillante dominio valdostano è stata la straordinaria Rebecca Ramires, che nella categoria 59 kg ha conquistato il cuore del pubblico, salendo al vertice del podio con una performance magistrale. Non da meno è stata la sua compagna di squadra Monica Deodati, che ha dimostrato il suo valore con una prestazione da applausi, guadagnandosi meritatamente la medaglia d'argento.

Nella categoria 64 kg, il palcoscenico è stato illuminato dalla presenza della pluricampionessa Noemi Kraja, figura iconica della pesistica valdostana, che ha fatto valere la sua esperienza e il suo talento, conquistando con eleganza l'ambito oro. La sua vittoria non ha solo fatto onore alla sua categoria, ma ha rappresentato un esempio di leadership e determinazione per tutte le giovani atlete che seguono le sue orme.

Il contributo di Giulia Bozzetti è stato altrettanto significativo, con una prestazione di livello eccelso che le ha regalato una medaglia d'argento nella categoria 71 kg, confermando il suo posto di rilievo nel panorama della pesistica nazionale.

Infine, da segnalare con orgoglio il trionfo di Aurora Pititto, campionessa italiana di strappo 2023, che ha sollevato non solo pesi, ma anche gli animi del pubblico, vincendo con autorità nella categoria 87+ kg e piazzandosi come una delle favorite per la qualificazione alle finali degli assoluti a Roma, previste per il prossimo giugno.

La coach Noemi Kraja ha espresso il suo entusiasmo per i risultati straordinari ottenuti dalle ragazze, lodando non solo il loro talento atletico, ma anche la loro disciplina e determinazione durante la gara.

Infine, un applauso speciale va al giovane Julien Comé, classe 2007, altro gioiello della Bars n Guns Weightlifting, che il 9 marzo ha dimostrato con la sua vittoria nella categoria under 17 di essere il futuro luminoso dello sport valdostano, promettendo un'eredità di successo e gloria.

Con questi risultati straordinari, le atlete e gli atleti della pesistica valdostana non solo hanno scritto una pagina di storia per lo sport della regione, ma hanno anche inviato un messaggio potente e ispiratore a tutte le giovani donne e uomini che aspirano a conquistare i vertici dell'eccellenza sportiva.