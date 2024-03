Biathlon: due argenti e un bronzo per le Staffette Asiva in Val Ridanna (AA)

Con le Staffette si è conclusa la due giorni dei Campionati italiani Juniores, Giovani e Aspiranti di Biathlon, in Val Ridanna (Alto Adige), format che consegna ai colori rossoneri tre podi: due argenti e un bronzo.

Categoria Juniores * 3x6 km f / 3x7,5 km m – CIJ Staff. pc – Piazza d’onore al Comitato Asiva, grazie a Dewis Barrel, Andrea Cecchellero e Nicolò Bétemps, al traguardo in 1h 02’15” (0 0), attardati di 21”9 dalle Fiamme Oro (Thomas Daziano, Christoph Pircher, Marco Barale; 1h 01’53; 2 0), con terzo il Friuli Venezia Giulia (Pietro Pallober, Alex Perissutti, Cesare Lozza; 1h 02’33”; 0 2). Al 4° posto il Cs Carabinieri, che ha schierato al lancio Stefan Navillod. Al femminile successo dell’Alto Adige (Eva Hutter, Sophia Zardini, Birgit Schoelzhorn; 56’49”6) sul Centro sportivo Esercito (Denise Planker, Francesca Brocchiero, Gaia Brunello; 57’26”; 0 0) e sul Friuli Venezia Giulia. Al 5° posto l’Asiva (Giorgia Saracco, Elisa stevenin, Amélie Dherin; 1h 05’03”; 3 0)

Categoria Giovani * 3x6 km f / 3x7,5 km m – CIJ Staff. pc – Al femminile, sono di bronzo Chiara Barailler, Michelle Saracco e Nayeli Mariotti Cavagnet, al traguardo in 1h 02’39 (0 0) nella gara che vive sul successo dell’Aoc (Fabiola Miraglio Mellano, Matilde Giordano, Carlotta Gautero; 58’53”; 0 1) davanti al Trentino (Alessia Forlin, Denise Maestri, Desirée Angeli; 1h 01’31”; 0 0). Argento al Comitato Asiva, terzetto composto da Michel Deval, Simone Bétemps e Manuel Contoz, che chiude in 1h 06’07 (0 0) alle spalle del Fisi-Aoc (Michele Carollo, Paolo Barale, Nicola Giordano; 1h 04’08”; 0 3), con terzo il Cs Carabineri (Samuele Bettega, Maximilian Leitgeb, Hannes Bacher; 1h 07’31”; 3 4). In 9° posizione Asiva 2 (Alessandro Rizzi, Lothar Bianquin, Mael Petitjacques; 1h 14’25”; 0 2).

Categoria Aspiranti * 3x5 km f / 3x6 km m – CIJ Staff. pc – Al femminile, vittoria dell’Alto Adige 1 (Thea Wanker, Anna Anvidalfarei, Tanja Wanker; 51’16”; 0 0) davanti

all’Aoc (51’50”; 1 1) e all’Alto Adige 2 (52’25”; 0 1). Ottava Asiva 1 (Elodie Christille, Kristel

Barailler, Julie Desayeux; 55’25”; 0 1); 13° Asiva 2 (Arianna Giacomini, Martina Gachet, Vittoria Sesone; 1h 07’51”; 4 3). In campo maschile vittoria dell’Alto Adige (Aaron Galiani, Aaron Niederstaetter, Andreas Braunhofer; 51’52”; 0 0) su Alto Adige 2 e Friuli Venezia Giulia. In 8° posizione Asiva 1 (Mattia Bétemps, Etienne Meynet, Lorenzo Bonino; 55’22”; 0 2); 10° mista VdA-Trentino con in seconda e terza frazione Erwin Barrel e Edoardo Scagliarini.