Arrampicata: Alessandro Bonjean apre il 2024 con il botto

Il 2024 sportivo di Alessandro Bonjean parte subito con il botto conquistando un prestigioso successo tra gli U14. Il 12enne portacolori della Oasi Vertical ha interpretato in maniera eccellente la sfida pomeridiana della finale che ha assegnato le prime sei posizioni. Affrontando un tracciato decisamente impegnativo, il valdostano di Fenis, dopo aver studiato il primo assalto al muro, al secondo tentativo è stato capace di raggiungere il Top e nel terzo la zona chiudendo con il miglior risultato assoluto: 1 Top e 2 Zone.

In mattinata, nella qualifica tra gli U14, Alessandro ha superato lo sbarramento ottenendo il quarto posto tra i 29 iscritti alla prova. Con 5 Top e 6 Zone di Valtournenche si è confermato tra i migliori della sua età, centrando l’accesso alla finale.

Nella qualifica Under14, 16° ha concluso Andrea Fiocchini (Oasi Vertical) con 2 Top e 4 Zone, mentre Ilan Bianquin (Lo Contrebandje) si è presentato nell’impegno domenicale chiudendo con 1 Top e 3 Zone, garantendosi il 28esimo posto finale.

Nella stessa categoria, under14, ma al femminile, dove 37 sono state le iscritte, cinque le valdostane impegnate. In 10a posizione si è attestata Sara Boccato (Oasi Vertical) che ha concluso il suo impegno raggiungendo 3 Top e 4 Zone, 15a Maité Guglielmetti (Lo Contrebandje) che è salita fino a 2 Top e 4 Zone. Con 2 Top e 3 Zone hanno concluso tra il 28esimo e il 32esimo posto le altre tre rossonere con Luce Sangiorgi (Oasi Vertical) 28esima, Ginevra Torelli (Lo Contrebandje) 31esima e Maria Orfane (Oasi Vertical) 32esima.

Tra gli Under 16 al femminile, dove 37 sono state le climbers impegnate, questi i piazzamenti delle sette ragazze valdostane. 8a non lontano dalla qualificazione riservata alle prime sei si è inserita Giulia Bich (Climbing House) con 3 Top 4 Zone. Appena un piazzamento più indietro Alessia Raspo (Climbing House) 9° anche lei con all’attivo 3 Top 4 Zone. Per le altre atlete dei tre club della regione: 14a Greta Baccon (Oasi Vertical) 2 Top 4 Zone, 18a Giulia Massaro (Lo Contrebandje) 2 Top 3 Zone, 21a Amelie Girod (Oasi Vertical) 2 Top 3 Zone, 33a Alisee Clavel (Oasi Vertical) 1 Top 3 Zone, 36a Giorgia Gullone (Lo Contrebandje) 0 Top 1 Zona.