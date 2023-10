Canoa: I° Memorial Marco Imperato Canoa Kayak Aosta

“Credo davvero che Marco immaginasse e volesse una festa come questa. Una festa caratterizzata dalla passione per lo sport e dalla voglia di stare assieme, grandi e piccoli, senza l’ansia del risultato, ma con l’obiettivo di fare del proprio meglio. È per questo che, al di là del tempo finale, abbiamo voluto premiare tutti i partecipanti”: sono queste parole con cui Annalisa Apuzzo ha aperto la cerimonia di premiazione del 1/mo trofeo di kayak intitolato al marito Marco Imperato, papà di uno degli atleti del Canoa Kayak club di Aosta ed ex atleta di canoa Polo, prematuramente scomparso lo scorso novembre.

Annalisa Apuzzo e Leonardo Imperato

A far da cornice alla giornata, lo splendido laghetto di Brissogne, dove questa mattina si sono sfidati a colpi di pagaiate gli atleti e i soci del club guidato dall’ex olimpionico Antonio Marmorino.

Per la cronaca, lungo i duecento metri del campo gara, sono scesi in acqua 21 atleti nelle diverse categorie: k1, 420, turistiche, K2 e canadese a coppie.

“È stata una stagione entusiasmante – ha commentato al termine delle competizioni il tecnico della squadra -. Finalmente, dopo il Covid siamo riusciti a sistemare la base nautica e a programmare con costanza gli allenamenti che ci hanno permesso di portare a casa ottimi risultati sia a Caldonazzo che a Savona, contro compagini ben più strutturate della nostra”.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Marmorino – è quello di avvicinare sempre più ragazzi a questa disciplina che ha la fortuna di poter essere esercitata in un contesto naturalistico senza eguali e in uno spirito che riporta all’essenza dello sport dove prima che al risultato si punta a far crescere i ragazzi come persone”.

Ecco l’elenco di tutti i concorrenti:

Alessandro Apuzzo, Annalisa Apuzzo, Giuliana Apuzzo, Marta Bajetta, Sara Bajetta, Francesco Buratti, Alessandra Criserà, Nicoletta Dalto, Tamara Fiore, Daniele Idone, Lorenzo Imperato, Gabriele Magnabosco, Bianca Marmorino, Antonio Marmorino, Sebastiano Mazzei, Roberto Mazzei, Pier Maria Minuzzo, Francesca Nieroz, Giordano Pession, Edoardo Pogliotti, Federico Pogliotti, Paolo Pogliotti.