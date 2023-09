Canoa: Trasferta magica del Canoa Kayac Aosta nelle acque trentine di Caldonazzo

Ottimi risultati per il Canoa Kayak Aosta che torna dalla trasferta del week end al lago Caldonazzo (Trento) con una medaglia d’oro, due d’argento e un ottimo 5° posto nel K2.I tre portacolori valdostani, Edoardo Pogliotti, Lorenzo Imperato e Sebastiano Mazzei, guidati dall’olimpionico Antonio Marmorino, hanno infatti tenuto alti i colori della nostra regione in occasione della Finale Nazionale Canoa a cui hanno preso parte 1064 atleti di età compresa fra i 9 e i 14 anni, in rappresentanza di 87 società provenienti da tutta Italia.

Edoardo Pogliotti si è imposto nella sua serie K1, 2000 metri, Cadetti A (2010) mentre è giunto secondo nella gara sprint dei 200 metri.

Lorenzo Imperato, Allievi B (2011), è giunto 2° nel K1 4.20 sia sulla lunga distanza dei 2000m che nella sprint dei 200m e, in coppia con l’esordiente Sebastiano Mazzei (classe 2012), ha conquistato il 5° posto nel k2 Allievi B.

“Sono contentissimo per i risultati dei ragazzi che si sono allenati con passione e dedizione da maggio. Se consideriamo – ha commentato entusiasta Antonio Marmorino – che Edoardo e Lorenzo hanno di fatto iniziato l’attività agonistica solo l’anno scorso e che Sebastiano frequenta la nostra base nautica di Brissogne da maggio, direi che di più era impossibile fare”.