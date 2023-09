Scherma: Coppa del Mondo Paralimpica, splendido Mogos a Busan

Ancora un piazzamento a podio per Andreea Ionela Mogos nella Coppa del Mondo di scherma Paralimpica. L’atleta piemontese tesserata per le Fiamme Oro ha centrato un eccellente secondo posto nel fioretto femminile Categoria A durante la prova del circuito che si sta disputando a Busan, in Corea del Sud.

Mogos ha cominciato la sua gara superando 15-5 la coreana padrona di casa Kim agli ottavi di finale. Ai quarti è poi arrivato il 15-8 sulla giovanissima ungherese Nadasdy, risultato che ha permesso a Mogos di accedere alla zona medaglie. Mogos però non si è fermata e in semifinale ha superato per 15-6 la georgiana Tibilashvili.

Solo in finale è arrivata la sconiftta, per 15-12, contro l’ungherese Hajmasi, vincitrice di giornata.