CpI Sci nordico: a N. Laurent l’Individuale tc di Forni Avoltri

In primo piano Nadine Laurent (foto repertorio)

Seconda giornata, questa mattina, dell’Alpe Adria Summer Nordic di Skiroll a Forni

Avoltri (Udine), con la disputa dell’Individuale in tecnica classica e valida per la Coppa Italia di Fondo, dove si registra la bella vittoria di Nadine Laurent e il secondo podio di Virginia Cena.

Categoria Seniores * 10 km f / 15 km m – CpI Ind. tc– Al femminile, bella vittoria di

Nadine Laurent (Fiamme Oro; 26’43”0) a precedere Martina Di Centa (26’53”7) e Stefania Corradini (27’02”3). Quarta Martina Bellini (Cse); 7° Lucia Isonni (Cse); 8° Laura Colombo (Cse); 14° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 30’50”8). Nei maschi, successo di Dietmar Noeckler (33’41”3) su Martin Coradazzi (Cse; 33’50”0) e Giandomenico Salvadori (34’01”6).

Al 5° posto Giuseppe Montello (Cse); 9° Francesco Manzoni e Giacomo Gabrielli (Cse); 24° Mikael Abram (Cse; 35’50”1); 31° Federico Bonino (Gs Godioz; 36’33”5).

Categoria Juniores * 10 km – CpI Ind. tc– – Ancora sul terzo gradino del podio

Virginia Cena (Fiamme Gialle; 28’28”3), nella gara vinta da Iris de Martin Pinter (26’57”6) davanti a Maria Gismondi (26’59”2). In campo maschile, successo di Davide Ghio (23’38”5) su Aksel Artusi (23’48”5) e su Marco Gaudenzio (23’52”4). In 9° posizione Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 24’44”0); 28° e 29° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 27’04”1) e Javier Ducret (Sc Drink; 27’09”3).

Categoria Aspiranti * 5 km f / 10 km m – CpI Ind. tc– – A imporsi è ancora Marie

Schwitzer (13’41”7. Al 19° posto Emilie Gontier (Sc Drink; 14’57”6); 20° Corinne Beltrami (Sc Drink; 14’57”8); 23° Claire Frutaz (Sc Drink; 15’00”8); 31° Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso; 15’22”8); 37° Martina Tullia Trentin (Sc Drink; 15’43”9). Al maschile, successo di Niccolò Bianchi (24’16”0). Al 15° posto Fabio Restano (Sc Drink; 26’26”6); 28° Mattia Saracco (Sc Brusson; 27’27”0); 33° Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes; 27’39”4), 37° Matteo Maniezzo (Sc Drink; 27’57”3); 39° Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo; 28’10”5); 51° Enea Zoppo Ronzero (Sc Mont N”ery; 31’07”7)

Prima giornata, ieri, dell’Alpe Adria Summer Nordic di Skiroll, con in programma la Sprint in tecnica libera, valida quale tappa di Coppa Italia di Fondo e, sull’impianti di Forni Avoltri conquistano un piazzamento sul podio Federica Cassol e Virginia Cena.

Categoria Seniores * 1,65 km – CpI Sprint tl – Al femminile, terzo gradino del podio

di Federica Cassol (Cse), alle spalle di Iris De Martin Pinter e Nicole Monsorno. In quarta posizione Nadine Laurent (Fiamme Oro; 2° U23); dal 7° al 10° posto Martina Bellini, Lucia Isonni, Laura Colombo e Emilie Jeantet (Cse); 17° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy). In campo maschile, Giacomo Garbrielli (Cse) precede Michael Hellweger e Tommaso Dellagiacoma. In 9° posizione Giuseppe Montello e 11° Martina Coradazzi (Cse); 26° Mikael Abram (Cse); 30° Federico Bonino (Gs Godioz).

Categoria Juniores * 1,65 km – CpI Sprint tl – Terzo posto di Virginia Cena (Fiamme

Gialle), nella gara vinta da Anna Maria Ghiddi davanti a Maria Gismondi. In campo maschile, successo di Aksel Artusi; 8° Tommaso Cuc (Cs Carabinieri); 26° Matteo Arlian (Sc StBarthélemy); 28° Javier Ducret (Sc Drink).

Categoria Aspiranti * 1,3 km – CpI Sprint tl – A imporsi è Marie Schwitzer. Ottavo

posto di Claire Frutaz (Sc Drink); 15° Emilie Gontier (Sc Drink); 19° Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso); 21° Corinne Beltrami (Sc Drink); 30° Martina Tullia Trentin (Sc Drink). Al maschile, quarto posto di Gabriele Louis Leone (Sc Amis de Verrayes), con podio occupato da Edoardo Forneris, seguito da Luca Ferrari e Marco Pinzani. In 10° e 11° posizione Mattia Saracco (Sc Brusson) e Fabio Restano (Sc Drink); 27° Matteo Maniezzo (Sc Drink); 32° Enea Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery).