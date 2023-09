Cross Biathlon: i cuneesi dominano la Sprint promozionale di Bionaz

In origine, avrebbe dovuto essere Campionato italiano ad aria compressa, prova tricolore di corsa e tiro al poligono poi non confermata e trasformata in gara promozionale, che nonostante la rinuncia di quattro Comitati ha raccolto nella struttura della Coumba Freide più di una cinquantina di giovani biathleti da Piemonte, Toscana e Lombardia.

Categoria Allievi * 2,5 km f / 3 km m – Sprint ac – Al femminile, tripletta cuneese grazie a Cloe Giordan (17’04”1; 0 1), Lucia Delfino (17’05”2, 2 2) e Giada Grosso (17’41”8; 02). Al 7° e 8° posto Claire Jorioz (Sc Bionaz Oyace; 19’26”8; 0 0) e Carol Gontel (Sc GrantaParey; 19’45”3; 1 2); 10° Sofia Farinet (SC Bionaz Oyace; 20’02”1; 2 2). In campo maschile,piazza d’onore di Walter Landry (Sc Bionaz Oyace; 18’54”5; 2 2) nella morsa dei cuneesi Liam Lisciandrello (18’50”7; 0 2) e Leonardo Brondello (19’13”3; 2 3). Ottavo Andrea Orlando (ScBionaz Oyace; 20’55”0; 0 1); 10° Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes; 19’48”3;

Lorenzo Tiraboschi

Categoria Ragazzi * 1,5 km f / 2 km m – Sprint ac – Ancora una tripletta cuneese, conLudovica Giordanengo (12’05”1; 0 2), Frida Bernardi Galfré (12’13”9; 1 0) e Beatrice Lai(12’31”7; 2 2 ). Al quarto e quinto posto Martina Tiraboschi (12’52”7; 4 1) e Elodie Truc(13’44”1; 0 1), entrambe del Gs Godioz; 7° Sveva Torgneur (Sc Bionaz Oyace; 15’09”6; 2 4).Nei maschietti, ancora cuneesi a occupare il podio: Lorenzo Crimaldi (12’51”7; 1 0), ThomasAudisio (13’38”1; 2 0) e Carlo Simon (14’43”9; 2 2). Quarta posizione a Santiago Grossi (GsGodioz; 15’14”1; 0 0); 7° e 8° Simone Goi (15’58”1; 0 1) e Kilian Gallet (16’44”9; 2 2),entrambi dello Sc Amis de Verrayes; 10° Davide Therisod (Sc Granta Parey; 18’15”3; 5 3).