Petanque: Andrea Blanc della valdostana Variney bronzo agli italiani

Si è alzato il sipario sui campionati italiani riservati alle categorie Under 12/15 e Under 18 in programma a Genova sui terreni dell'Abg. La prima giornata prevedeva l'assegnazione di due titoli. Quello di combinato U12/15 ha premiato Jacopo Milazzo dell'imperiese Pontedassio. La sfida finale ha posto difronte due atleti liguri e ad avere la peggio, per altro sul filo di lana, è stato il gioiellino di casa, Dylan Donati. Il portacolori del club dello Zerbino si è dovuto arrendere sul punteggio di 18-17.

Medaglie di bronzo per Andrea Blanc della valdostana Variney, sconfitto 12-11 da Milazzo, e Matteo Vittone della saluzzese Auxilium, battuto da Donati per 12-8.

L'oro del tiro di precisione U18 è finito al collo di Nicolò Moine dell'Auxilium. Con il punteggio di 27-15 ha prevalso in finale nei confronti di Michele Ferrero della Biarese. Moine si era imposto in semifinale al socio di club, Michele Vittone, per 26-21, mentre Ferrero non aveva lasciato scampo a Kevin Ambesi della Roverino, vincendo 27-16.