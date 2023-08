Scherma: Andrea Mogos parteciperà ai Campionati del Mondo paralimpici

Un altro Mondiale sta per arrivare per Andreea Mogos. L’atleta piemontese in forza alle Fiamme Oro e di base alle Lame Rotanti è stata convocata dai ct Marco Ciari e Simone Vanni per i Campionati del Mondo di scherma paralimpica che si disputeranno a Terni, in Umbria, dal 3 all’8 ottobre.

Mogos, vicecampionessa olimpica a squadre in carica nel fioretto, parteciperà tanto alle gare individuali di sciabola femminile categoria A (martedì 3 ottobre) e fioretto femminile catgoria A (sabato 7 ottobre), quanto a quelle a squadre di sciabola (mercoledì 4 ottobre) e fioretto (domenica 8 ottobre), ritrovando in quest’ultima la compagna di squadra Beatrice Vio, che rientra in Nazionale dopo un periodo di stop per problemi fisici.

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI ANDREEA MOGOS

Martedì 3 ottobre

Ore 13:30 - Sciabola femminile A (Mogos, Trigilia, Brunati)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 10:30 - Sciabola femminile a Squadre (Mogos, Trigilia, Pasquino, Markowska)

Sabato 7 ottobre

Ore 13:30 - Fioretto femminile A (Mogos, Trigilia)

Domenica 8 ottobre

Ore 10:30 - Fioretto femminile a Squadre (Vio Grandis, Mogos, Trigilia, Biagini)