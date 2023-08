Biathlon estivo: Didier Bionaz ai campionati

Didier Biona in versione invernale

Tutto è pronto alla Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri per ospitare i Campionati Italiani di biathlon estivo 2023.

Da giovedì 24 a sabato 26 agosto infatti, tutti i migliori atleti del biathlon italiano saranno impegnati a Piani di Luzza nelle gare che assegneranno i titoli tricolori estivi nelle prove sprint ed inseguimento.

Piatto forte del weekend di Forni Avoltri sarà sicuramente l'annunciata sfida tra le due fuoriclasse del biathlon azzurro: l'altoatesina Dorothea Wierer e la sappadina Lisa Vittozzi. Quest'ultima reduce dalla brillante vittoria nel City Biathlon di Wiesbaden, parte con l'intento di confermare il titolo sprint ottenuto lo scorso anno sulle piste della Val Martello, Wierer dal canto suo cercherà di prendersi la rinvicita nei confronti della portacolori dei Carabinieri che in questo inizio stagione sembra averle rubato lo scettro di numero uno della squadra italiana. Sempre in ambito femminile non vanno sottovalutate anche la valdostana Samuela Comola e l'altoatesina Hannah Auchentaller che proprio assieme alle compagne Vittozzi e Wierer lo scorso febbraio, hanno conquistato una storica medaglia d'oro nella staffetta dei campionati del mondo di Oberhof.

Nelle gare maschili fari puntati sul trentino Tommaso Giacomel nuovo uomo di punta del movimento azzurro che si presenterà a Forni Avoltri non in perfette condizioni fisiche dopo aver rimediato una brutta caduta durante un'allenamento in mountain bike. A sfidare il portacolori delle Fiamme Gialle ci penseranno il valdostano Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e i due quasi atleti di casa Daniele Cappellari (Forni di Sopra) e Daniele Fauner (Sappada).

Saranno proprio gli atleti delle categorie senior ad aprire le danze del primo dei due weekend di gare inserite nel ricco programma dell'Alpe Adria Summer Nordic Festival 2023, ad inizio settembre infatti saranno gli skirollisti ed i fondisti ad animare le piste di Forni Avoltri quando saranno protagonisti di due gare FIS.

Venendo al programma del biathlon, dopo gli allenamenti ufficiali previsti per giovedì, venerdì 25 agosto si farà sul serio con l'assegnazione dei titoli italiani sprint che andranno a decretare anche le start list delle prove ad inseguimento previste per sabato 26 e che concluderanno il programma dei campionati italiani.

Numerosi saranno gli atleti del Friuli Venezia Giulia impegnati anche nelle categorie giovanili. Tra questi vanno segnalate tra gli junior le promesse Ilaria e Sara Scattolo cresciute agonisticamente proprio alla Carnia Arena, e la tarvisiana Astrid Plosch due volte medagliata ai recenti mondiali giovanili di Shchuchinsk, mentre tra i ragazzi un occhio di riguardo va al sappadino Fabio Piller Cottrer senza dimenticare il fornese Cesare Lozza e l'atleta di casa Pietro Pallober.

La copertura mediatica sarà assicurata da Neveitalia Media partner ufficiale della manifestazione che dal giugno 2017 garantisce il servizio webcam al Centro Federale Carnia Arena International Biathlon Centre. Immagini e video della manifestazione saranno disponibili in tempo reale presso la pagina Facebook del Carnia Arena International Biathlon Centre.