Ad Aosta si assegna il campionato italiano di Moura

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tchisse, “Compagnì Valdotena Djouàde la Moura” organizzera, in collaborazione con la FIGeST (Federazione Italiana Giochi e SportTradizionali), con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta e del Comune di Aosta nei prossimi 26 e 27 agosto 2023 la XVII edizione del campionato Italiano di Morra.

Nel corso della prima giornata si disputeranno le fasi a gironi delle varie categorie: individuali, coppie e terne; mentre la seconda giornata sarà dedicata alle fasi finali e alle premiazioni.

"Stimiamo - spiega il presidente Lino Blanchod (nella foto) - che saranno circa un centinaio i giocatori coinvolti, in rappresentanza di tutte le regioni italiane".

Il torneo si svolgerà in piazza Chanoux all’interno di una tensostruttura nella quale sarà allestirà per l’occasione una mostra fotografica sul gioco della morra; non solo gioco, questa sarà un’occasione di promozione per il nostro territorio con visite guidate alla città di Aosta per chi non direttamente coinvolto nelle fasi della competizione, momenti conviviali con opportunità per far conoscere le tipicità valdostane e il sabato sera in musica per chiudere in allegria la prima giornata disfide.

Il campionato si chiuderà con le premiazioni la domenica pomeriggio alle 16

Il programma di massima dell’evento sarà il seguente:

SABATO 26 AGOSTO Dalle ore 14 accoglienza e iscrizione dei partecipanti

A seguire gare

Ore 20 cena nel padiglione e serata in musica

DOMENICA 27 AGOSTO Dalle ore 9 inizio delle fasi finali della competizione

Ore 12 pausa pranzo

Ore 16 premiazioni e cerimonia finale