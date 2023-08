World Cup (IV prova) - Test Event Olimpico Parigi (Fra), 15-20 agosto 2023

Ulima tappa per la Coppa del Mondo 2023 a Parigi e ultime possibilità di raggiungere le finali di Hermosillo in Messico, in programma il 9 e il 10 settembre. Per l'Italia solo Mauro Nespoli, grazie all'oro della terza tappa di Medellin, è sicuro di partecipare alle sfide messicane, tutti gli altri proveranno a strappare la qualificazione attraverso la gara in Francia che inizierà il 15 e finirà il 20 agosto.

In totale saranno 381 gli arcieri sulla linea di tiro in rappresentanza di 58 Nazioni, al via anche i maestri della Corea del Sud e l'India, capace di vincere il medagliere nel Mondiale di Berlino di inizio agosto grazie ai podi compound. Questa tappa di Coppa del Mondo non metterà a disposizione altre qualificazioni, ma sarà un test event in vista di Parigi 2024, visto che le finali si disputeranno proprio all'Esplanade des Invalides, campo di gara arcieristico scelto sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi.