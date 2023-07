Bocce: I valdostani allo stage nazionale a Saluzzo per Under 18 e Under; brilla Golfetto 23

Gli atleti partecipanti si sono sottoposti a tutte le prove previste dalla competizione iridata. Qualche punteggio di rilievo. Nel combinato under 18, il 26 di Michele Feruglio e il 24 di Matteo Vercelli. Nella staffetta under 23, Soligon si è espresso con un 28 su 28 e un 27 su 28; Soggetti con 27 su 28; Matteo Golfetto con 26 su 28; Falconieri con 28 su 31: Negli under 18 spicca il 27 su 30 di Verganti. Nel tiro di precisione da evidenziare il 26 di Costa e il 25 di Matteo Vercelli; per gli under 23 il 25 di Golfetto. Ottimi gli score del tiro progressivo, di Falconieri (46 su 51) e Verganti (41 su 50). I tecnici Carlo Pastre e Angelo Cappato hanno sottolineato l'eccezionale impegno dei ragazzi.