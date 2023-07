Petanque: Aldo Cottino domina il torneo Savt di Saint-Rhemy en Bosses

Il Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs annuncia il buon esito del Torneo di Pétanque annuale, svoltosi con successo sabato 22 luglio presso la bellissima cornice di Saint-Rhémy en Bosses.

Il torneo, che celebra l’arte della Pétanque, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di tutte le età provenienti da diverse località della regione. In un’atmosfera di festa e sana competizione, i partecipanti si sono sfidati a suon di tiri mirati e strategie.

Al termine di una giornata dedicata allo sport e alla convivialità, si è coronato il vincitore indiscusso del Torneo di Pétanque 2023: Aldo Cottino, il quale ha dimostrato una maestria straordinaria nel maneggiare le boules con precisione millimetrica.

Al secondo posto, si è classificata Denise Bredy, dimostrando un talento innato per questo sport. Al terzo gradino del podio si è posizionato Leone Laudry, che ha mostrato una notevole abilità nell’affrontare gli avversari con determinazione e grinta.

I vincitori delle prime posizioni sono stati premiati con un cesto ricco di prodotti tipici valdostani, come segno di gratitudine per la loro dedizione e talento dimostrati durante il torneo.

“Il Savt - sottolinea il Segretario Claudio Albertinelli - ringrazia di cuore tutti i partecipanti, ed in particolare il Savt Retraites che si è presa in carico l’organizzazione. Il Torneo di Pétanque rappresenta un momento di confronto e convivialità importante tra i nostri iscritti. Soprattutto in un periodo in cui le nuove tecnologie tendono a privilegiare i rapporti virtuali a quelli umani. Lo sport diventa anche strumento per vivere i nostri bellissimi territori. Il Savt continuerà a proporre iniziative sportive e culturali di questo tipo”.