Calcio Tavolo: Giocatori dell'Aosta convocati in nazionali

Vanno bene i rossoneri dell’ASD Calcio Tavolo Aosta che stanno partecipando ai vari tornei nazionali nel corso della stagione agonistica, che si avvia alla conclusione, dopo le principali manifestazioni sia individuali che a squadre disputate negli scorsi mesi.



Filippo Filippella riesce a mantenere il 2° posto della graduatoria italiana nella Categoria Subbuteo Open, soprattutto grazie alla vittoria nella Coppa Italia Individuale, mentre Julia Filippella Nasti scende al 4° posto nel Ranking Italia della Categoria Ladies.



Gli ottimi risultati nel corso della stagione agonistica 2022-2023 consentono ai giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta di ottenere la convocazione ai prossimi Campionati Europei FISTF di Calcio

Tavolo che si svolgeranno a Gibilterra il 16 e 17 Settembre 2023, ne beneficiano Julia Filippella Nasti (Categoria Ladies) e Sean Filippella Nasti (Categoria Under 16).

LA CATEGORIA SUBBUTEO TRADIZIONALE

L’ASD CT Aosta Warriors resta nella Top Ten della Categoria Subbuteo ma scende all’8° posto (dal 6° posto) con 668 punti mentre la seconda squadra, l’ASD CT Aosta Dragons, esce fuori

classifica non avendo disputato tornei nel corso della stagione.

Nella classifica Individuale della Categoria Subbuteo, Filippo Filippella, resta al 2° posto nel Ranking Italia con 2240 punti, sempre alle spalle di Cesare Santanicchia (SC Salernitana). Perde,

invece, posizioni Bernardo Ricco calando al 25° posto (dal 20° posto), sale prepotentemente Donato Erbì che si posiziona al 42° posto (dal 99° posto), mentre precipitano in classifica tutti gli altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, a cominciare da Paolo Ciboldi al 91° posto (dal 62° posto), con a seguire Pierluigi Bianco al 106° posto (dal 36° posto), Julia Filippella Nasti al 206° posto (dal 138° posto), Sean Filippella Nasti che scende al 207° posto (dal 102° posto), per

terminare con Riccardo Nicoletti al 238° posto (dal 127° posto). Fuori classifica gli altri giocatori che non hanno giocato tornei Individuali.



LA CATEGORIA OPEN DEL CALCIO TAVOLO

Nella classifica a Squadre della Categoria Open, rientra in classifica l’ASD CT Aosta Warriors, che dopo la Coppa Italia a Squadre di San Benedetto del Tronto (AP) si posiziona al 30° posto con 180 punti, mentre l’ASD CT Aosta Dragons anche nella categoria Open è fuori dal Ranking non avendo partecipato a tornei a squadre.



Nella graduatoria Individuale nel Ranking di Calcio Tavolo della Categoria Open restano in classifica solo due giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, Donato Erbì al 201° posto (dal 168° posto) e Fabrizio Maiandi al 332° posto (dal 267° posto).



Anche nella Categoria Open del Calcio Tavolo gli altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta risultano tutti fuori classifica.



LE ALTRE CATEGORIE DEL CALCIO TAVOLO

Nella Categoria Under 16, Sean Filippella Nasti sale al 10° posto (dal 14° posto).



Nella Categoria Ladies, Julia Filippella Nasti scende di una posizione in classifica al 4° posto (dal 3° posto) nonostante il terzo posto ottenuto alla Coppa Italia Individuale ed il secondo posto ai

Campionati Italiani Individuali di categoria.



Nella Categoria Veteran, la prima partecipazione in assoluto a manifestazioni di questa categoria consente a Filippo Filippella di piazzarsi al 63° posto in classifica.



Nella Categoria Under 20 rientra Julia Filippella Nasti che si posiziona al 10° posto in classifica.



Nella Categoria Under 12, non sono presenti giocatori aostani.



CAMPIONATI EUROPEI FISTF - GIBILTERRA

Continuano le soddisfazioni per l’ASD Calcio Tavolo Aosta che riceve altre due convocazioni per la Nazionale Italiana in occasione dei Campionati Europei FISTF di Calcio Tavolo che si svolgeranno a Gibilterra il 16 e 17 Settembre 2023.



Julia Filippella Nasti è stata convocata dal CT Stefano Buono e parteciperà nella Categoria Ladies sia alla competizione Individuale che a quelle a Squadre.



Sean Filippella Nasti è stato convocato dal CT Cesare Natoli per la Categoria Under 16 e parteciperà sia alla competizione Individuale che a quelle a Squadre.