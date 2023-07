Coldiretti Valle d’Aosta e Campagna Amica collaborano al Summer camp 2023 dell’Olimpia Milano in corso a Courmayeur Mont Blanc

La società di pallacanestro più titolata d’Italia e tra le più importanti d’Europa, la Olimpia Milano, ha organizzato i Camp estivi a Courmayeur (AO) dal 18 Giugno al 15 Luglio e ad oggi vede iscritti oltre 500 partecipanti, ragazzi con un età compresa tra gli 8 e i 16 anni.

Al Summer Camp 2023, con l’obiettivo di sensibilizzare, in particolare le nuove generazioni, ad una corretta e sana alimentazione, collaborano anche Coldiretti Valle d’Aosta e Campagna Amica in linea con il loro manifesto etico.

I partecipanti riceveranno, quindi, una merenda sana, nello specifico albicocche e pesche a Km0, oltre alla “ruota della stagionalità”, una brochure a forma di ruota dove viene riportata, ogni mese, la frutta di stagione.

“E’ un modo per spiegare ai ragazzi quanto sia importante associare una giusta educazione alimentare all’attività fisica e allo sport - spiegano Alessia Gontier e Elio Gasco, rispettivamente Presidente e Direttore Coldiretti Valle d’Aosta – secondo un semplice assunto che vuole che i bambini informati oggi siano i consumatori consapevoli di domani”.

“Nello sport in generale e nella pallacanestro in particolare, il consumo di energie è talmente elevato che esiste, a beneficio della salute dei nostri giocatori, una necessità concreta di avere una sana e corretta alimentazione con cibo sano del territorio e che segua la stagionalità” sottolinea Paolo Cattivelli, organizzatore dell’edizione 2023 del summer camp.

Queste iniziative sono quanto mai efficaci in un momento in cui Coldiretti, Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Coalition stanno continuando a raccogliere firme contro il cibo sintetico, per dire no alle multinazionali del cibo in provetta che stanno cercando di imporre al mercato la carne prodotta in laboratorio: il latte “senza mucche” fino ad arrivare al pesce senza mari, laghi e fiumi. Un cibo sintetico che potrebbe presto inondare anche il mercato europeo.