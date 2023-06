Calcio a 5: Aosta Under 19 Campione d'Italia!

L’Amministrazione comunale si congratula con l’Asd Aosta Calcio 511 che ha conseguito il titolo di Campione d’Italia nella categoria Under 19 sconfiggendo ieri, domenica 11 giugno, a Benevento la Roma C5 con il punteggio di 10-2.

«Questo successo – commenta l’assessora allo Sport, Alina Sapinet – si unisce al trionfo della squadra di hockey ghiaccio dei Gladiators Under 17 rendendo la stagione sportiva degli sport di squadra davvero memorabile per la città di Aosta. Al capitano Matteo Menegatti e a tutti i componenti della squadra vanno il nostro caloroso abbraccio e le più sentite felicitazioni a nome della comunità per aver “portato in alto” il nome di Aosta. Colgo anche l’occasione per congratularmi, a tiolo personale e a nome dell’Amministrazione comunale, con Martine Michieletto per la vittoria nel debutto in One Championship dello scorso 10 giugno. L’incontro dell’atleta del Fighting Club Valle d’Aosta è stato patrocinato dal nostro Comune, e la presentazione nel Municipio di Aosta si è rivelata di buon auspicio»