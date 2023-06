Valle D'Aosta SuperMarathon, presentata la manifestazione

Non c'è due senza tre. Arriva la terza edizione della Valle d’Aosta SuperMarathon, manifestazione ormai entrata nel calendario podistico nazionale. L'appuntamento è domenica 18 giugno 2023, tre giorni prima del via dell'estate. La partenza (ore 9) e l'arrivo sono sono in piazza IV Novembre, proprio all’ombra del Ponte Romano simbolo di Pont-SaintMartin, comune che ospita l’intero evento al netto di un piccolo sconfinamento a Donnas, nella frazione di Outrefer.

La (giovane) storia dell'evento organizzato dal Club Super Marathon Italia comincia nel 2019, quando la prova maschile fu vinta in 2:52'38 dal romano Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport), totem dell'ultramaratona azzurra con i suoi tre titoli mondiali e dodici successi consecutivi alla 100 km del Passatore. Tra le donne si impose Mirela Hilaj (Tapascione Running Team) in 3:35'25. Dopo uno stop di due stagioni per il Covid, l'edizione del 2022 andò al biellese Stefano Velatta (Asd Maratoneti) in 2:57'47'' e alla fenomenale valdostana Francesca Canepa (Atletica Calvesi Aosta), profeta in patria in 4:01'02''.

Dopo il grande successo dell'Aosta 21K, la mezza maratona organizzata il 28 maggio dalla Asd Atletica Sandro Calvesi, ecco dunque un altro evento imperdibile per chi ama correre sulle strade della Vallée. Che conferma di avere una importante tradizione sportiva, anche nei mesi più caldi. La Valle d’Aosta SuperMarathon è anche un'ottima scusa per godersi una giornata fuori porta, immersi in un paesaggio incantato. Da Pont Saint-Martin il percorso corre lungo il torrente Lys, esplorando le meraviglie del fondovalle. Gli iscritti alla prova sui 21,5 km dovranno completarlo una sola volta, mentre chi correrà la prova sui 43 km dovrà ripeterlo due volte. Il tracciato, migliorato rispetto all'anno scorso, è chiuso al traffico e quasi tutto in piano: il dislivello positivo sarà infatti di appena 174 mt per la mezza maratona e quindi di 348 mt per la maratona. Il tracciato ideale per tentare il proprio personal best. Ma il Club Super Marathon non guarda soltanto al popolo delle lunghe distanze. Esiste infatti una terza prova, adatta a tutti i tipi di gambe, sui 10 km. L'organizzazione conta di arrivare intorno a quota 300 iscritti (ognuno ha diritto all'esclusiva maglia ricordo, a una medaglia originale e al ricco ristoro finale). Iscrizioni aperte su: https://www.icron.it/newgo/#/evento/20222411

IL SOGNO REALIZZATO DAI SUPERMARATONETI DELLA VALLE

La Valle d’Aosta SuperMarathon realizza quello che sembrava il sogno impossibile di Marco Dalbard, Maurizio Pitti, Franco Ceseracciu, Frederic Negrè e Paoli Curatoli, tutti originari di Pont. I cinque soci valdostani del Club Super Marathon Italia hanno trovato due fondamentali alleati nel sodalizio presieduto da Paolo Francesco Gino, che tra l'altro è per metà valdostano, e nel comune di Pont Saint-Martin. «Siamo molto orgogliosi di essere i promotori di questa iniziativa valdostana, speriamo di far apprezzare al meglio le peculiarità della bassa Valle. L’aspetto sportivo sarà dominante, ma la gara è anche una vera vetrina per mostrare le bellezze delle nostre zone, creando qualcosa di duraturo nel tempo» commenta Franco Ceseracciu, che ha al suo attivo più di 150 maratone.

Oltre alla gara c'è di più. A Pont Saint-Martin, terminata la fatica, i partecipanti potranno infatti usufruire della piscina in riva al torrente Lys, incastonata tra le montagne, per rilassarsi. Un modo per assicurare un valore aggiunto alla manifestazione, che può contare anche sull'accoglienza calorosa riservata agli organizzatori, ai volontari e a tutti gli iscritti dalla amministrazione locale, dall'Associazione dei Commercianti e più in generale da tutta la cittadinanza di Pont Saint-Martin.

CLUB SUPER MARATHON ITALIA

Il Club Super Marathon Italia è nato a Forlì il 24-2-1996 da un’idea di Sergio Tampieri, fondatore e primo presidente, che chiamò a raccolta Mario Ferracuti, William Govi, Giordano Lucidi e costituì il primo nucleo affiliato alla UISP. Veniva richiesto uno sviscerato amore per la corsa: aver ultimato almeno 100 maratone. Allora le gare di 42,195 km si contavano sulle dita di una mano e quei quattro marziani avevano girato mezzo mondo per metterne assieme tante. Sembrava una società sportiva per pochi eletti, al limite dell’inverosimile, secondo le teorie in voga all’epoca. In realtà quei pionieri avevano soltanto anticipato i tempi, intuendo che la maratona sarebbe diventata un fenomeno di massa. Quei quattro ultrapodisti si sono moltiplicati in modo esponenziale. Il piccolo nucleo è diventato una grande famiglia e dagli iniziali 12 oggi i soci sono diventati 510. I requisiti per far parte del club? Aver corso un minimo di 50 tra maratone ed ultra. Sarà compito del Club Super Marathon Italia verificare e certificare la validità delle gare a cui hanno partecipato i soci.