Calcio Tavolo. Aosta protagonista ai Campionati Italiani di Reggio Emilia

SubbuteoLand a Reggio Emilia ha ospitato i Campionati Italiani Individuali di Calcio Tavolo nelle Categorie Open, Cadetti, Veteran, Under 20, Under 16, Under 12 e Ladies.

Per l’ASD Calcio Tavolo Aosta hanno partecipato Julia Filippella Nasti (sia nella Categoria Under 20 che nella Categoria Ladies) e Sean Filippella Nasti (nella Categoria Under 16). Nessun rappresentante della squadra rossonera nelle altre categorie del Calcio Tavolo.

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER 20

Partecipazione di presenza per Julia Filippella Nasti nella Categoria Under 20. Troppo forti gli avversari per riuscire ad essere competitiva al medesimo livello, per di più la giovane giocatrice rossonera terminava in un girone in cui figuravano quasi tutti i componenti della squadra Under 20 vincitrice degli ultimi Campionati Mondiali a Roma.

Julia Filippella Nasti non riusciva a superare le Fasi Eliminatorie terminando ultima del Girone 1 dopo aver disputato i tre incontri con altrettante sconfitte per 0-6 contro Mattia Ferrante (SC Sessana), per 0-6 contro Christian Fricano (SC Subbuteo Casale) e per 0-8 contro Matteo Esposito (SC Anacapri).

La vittoria nella Categoria Under 20 la otteneva Francesco Borgo (SC Subbuteo Casale) che sconfiggeva al sudden death per 5-4 Mattia Ferrante (SC Sessana).

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER 16

Non andava meglio a Sean Filippella Nasti che nella Categoria Under 16 doveva piegarsi prima a Lorenzo Fricano (SC Subbuteo Casale) che si imponeva con il punteggio di 1-5, poi ad Angelo Bisio (TSC Stella Artois Milano) che vinceva per 1-6, di fatto sbarrandogli le possibilità di qualificazione alla Fase ad Eliminazione diretta. Nel terzo incontro, nonostante una gara di attacco, non riusciva ad andare oltre il risultato di 1-1 contro Tobia Vallebona (SC Rebels Subbuteo Genova) e nell’ultimo incontro del Gruppo 1 veniva sconfitto solo nel finale per 2-4 da Riccardo Berioli (US Valponte ’86).

La vittoria nella Categoria Under 16 andava a Francesco Manfredelli (CT Eagles Napoli) che strapazzava con un sonoro 7-2 Lorenzo Fricano (SC Subbuteo Casale).

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI – CATEGORIA LADIES

Nella Categoria Ladies, viceversa, Julia Filippella Nasti ha accarezzato per la seconda volta la conquista del titolo individuale.

Dopo vari forfait da parte di altre partecipanti, la vittoria finale se la sono giocata la giocatrice aostana e Greta Cevolani (TSC Tigers Bologna) al meglio delle tre partite.

Nel primo incontro Julia Filippella Nasti partiva in sordina e lasciava il primo tempo di gioco alla sua avversaria, che dopo un paio di occasioni da rete, andava in vantaggio. Subita la rete dello 0-1, la giocatrice rossonera si svegliava dal torpore e costringeva la sua avversaria a rinchiudersi a riccio per difendere la rete di vantaggio. Nonostante numerose occasioni da rete, tra le parate del portiere avversario e l’imprecisione al tiro, sia il primo tempo che la ripresa non davano l’opportunità a Julia Filippella Nasti di riagguantare il pareggio, cosicché la prima sfida andava alla Cevolani con il punteggio di 0-1.

Nella seconda gara, la giocatrice aostana dava sfoggio della sua bravura e conquistava una meritata vittoria per 1-0 che bilanciava la sconfitta della precedente gara. Primo tempo a reti inviolate, nonostante due nitide occasioni per Julia Filippella Nasti, nella ripresa alla prima azione di attacco, passava in vantaggio. Nulla poteva la felsinea per cercare di contrastare il gioco brillante dell’aostana che aveva anche la possibilità di realizzare la seconda rete. Il punteggio non cambiava fino al termine e si andava al terzo incontro in perfetta parità.

Nella terza gara, decisiva per l’assegnazione del titolo, Julia Filippella Nasti aveva subito la possibilità di andare in vantaggio su un banale errore della Cevolani, ma non sfruttava al meglio l’occasione. La gara si manteneva equilibrata seppur con un maggior predominio da parte della giocatrice rossonera. Il primo tempo si chiudeva sul punteggio di 0-0. Nella ripresa fioccavano le occasioni per Julia Filippella Nasti che si vedeva negata dal palo per ben due volte la rete del vantaggio e, dopo aver dominato quasi completamente la gara, rischiava la beffa sul finire dell’incontro, ma l’imprecisione della giocatrice bolognese non le permetteva di andare in vantaggio.

I tempi regolamentari si concludevano in parità ed erano necessari i supplementari per assegnare il titolo. Nei supplementari non cambiava il tema dell’incontro, con Julia Filippella Nasti a cercare la rete della vittoria che non arrivava a causa di un altro clamoroso legno colpito a metà del tempo supplementare. Così, sebbene, il netto dominio dell’aostana, l’incontro si chiudeva sullo 0-0 e si andava agli shootsout. Da dimenticare la serie dei tiri piazzati per la giocatrice rossonera che non riusciva a segnare nessuno dei primi 4 tiri e consegnava il titolo alla Cevolani che se lo aggiudicava per il secondo anno di seguito con il punteggio di 2-0 dtp.

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI – CATEGORIE OPEN, CADETTI, VETERAN, UNDER 12

Nelle altre categorie i titoli individuali andavano a:

Categoria Open: Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma) che superava in finale Micael Caviglia (TFC SS Lazio) con il punteggio di 2-1.

Categoria Veteran: Ferdinando Gasparini (SC Salernitana) che superava in finale Francesco Torano (CT Leonessa Brescia) con il punteggio di 3-0.

Categoria Cadetti: Gianmaria Lena (Vibo CT) che superava in finale Paolo Natale (CCT Roma) con il punteggio di 2-1 al sudden death.

Categoria Under 12: Edoardo Landi (SC Subbito Gol Ferrara) che superava in finale David Del Ben (Pinco Devil Soccer TSC) con il punteggio di 8-2.