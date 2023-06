Calcio tavolo: I rossoneri di Filippo Filipella si preparano per la nuova stagione Buoni i risultati dei giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta che hanno partecipato alle varie manifestazioni In vista dei Campionati Italiani Individuali sia di Calcio Tavolo che di Subbuteo che prenderanno il via nel prossimo fine settimana a Reggio Emilia (RE) nella struttura di SubbuteoLand, si sono svolti i Campionati Regionali per il Piemonte-Valle d’Aosta per entrambe le discipline (Calcio Tavolo e Subbuteo) disputati a Rondissone (TO) ed il Torneo Regionale di Calcio Tavolo “1° Memorial Baker” svolto a Grugliasco (TO).

CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTE-VALLE D’AOSTA – CATEGORIA SUBBUTEO

Il centro sportivo “San Luigi” di Rondissone (TO) ha ospitato i Campionati Regionali PiemonteValle d’Aosta validi per il Gran Prix Regionale FISCT delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta e per le qualificazioni ai Campionati Italiani Individuali Categoria Subbuteo. Per l’ASD Calcio Tavolo Aosta erano presenti: Filippo Filippella, già qualificato in base al Ranking Italia di categoria, Bernardo Ricco e Pierluigi Bianco. Nelle Fasi Eliminatorie, Filippo Filippella primeggiava nel Gruppo 1 vincendo largamente contro Alessandro Caldarola (CCT Torino 2009) con il punteggio di 9-0 ma veniva fermato, ancora una volta, sul punteggio di 2-2 da Giancarlo Russo (CCT Torino 2009). Per determinare il vincitore del raggruppamento era necessaria la disputa di una serie di shootsout in quanto entrambi i giocatori erano arrivati a pari merito con i medesimi risultati.

Filippella si aggiudicava la serie con il risultato di 3-1 e guadagnava il primo posto nel girone di qualificazione. Incredibile l’eliminazione di Pierluigi Bianco, che non riusciva a qualificarsi per il Tabellone Gold nonostante il pareggio per 1-1 contro Filippo Mussino (CCT Torino 2009) e la vittoria per 3-2 contro Paolo Finardi (SC Ascoli). Nell’ultimo incontro del girone, sulla carta il più facile, veniva clamorosamente sconfitto per 0-1 da Luca Converti (CCT Torino 2009) che lo spediva addirittura nel Tabellone Silver. Per Bernardo Ricco, invece, la qualificazione al Tabellone Gold arrivava con le vittorie per 5-0 su Alessandro Rolle (CCT Torino 2009) e per 3-0 contro Luigi Santise (CCT Torino 2009), mentre nello scontro decisivo dell’ultimo turno di gioco contro Marco Perazzo (SC Ascoli) veniva sconfitto per 2-3 e si doveva accontentare del secondo posto.

Nella Semifinale del Tabellone Silver, Pierluigi Bianco, ancora incredulo dopo la clamorosa eliminazione, affrontava Luigi Santise (CCT Torino 2009). Completamente assente, il giocatore rossonero non riusciva a penetrare la difesa del torinese che si limitava a contenere il gioco non troppo brillante del suo avversario. Il primo tempo si concludeva sul risultato di 0-0, ma la ripresa non cambiava il ritmo di gara, cosicché si giungeva al termine dell’incontro con le reti inviolate ed erano necessari gli shootsout per definire chi si sarebbe qualificato per la Finale. Bianco risultava più preciso al tiro e si aggiudicava la serie con il punteggio di 3-2. La Finale del Tabellone Silver, riproponeva lo scontro tra Pierluigi Bainco e Luca Converti (CCT Torino 2009).

Il giocatore aostano cercava di prendersi la rivincita, ma continuava a trovare difficoltà realizzative. Converti, dal canto suo, giocava mantenendo il possesso palla ed aspettando l’errore di Bianco per colpire in contropiede. La gara non riusciva a sbloccarsi e si riproponeva lo stesso cliché della Semifinale. Dopo il primo tempo senza reti, anche la ripresa non concedeva lo spunto per la rete decisiva da parte dei due contendenti e si giungeva al termine dell’incontro sul risultato di 0-0. La vittoria del Tabellone Silver si decideva ai tiri piazzati (shootsout) che consentivano ancora una volta a Pierluigi Bianco di aggiudicarsi la serie con il punteggio di 4-3 ottenendo una piccola soddisfazione dopo l’incredibile eliminazione patita nelle Fasi Eliminatorie. Nei Quarti di Finale del Tabellone Gold, Bernardo Ricco si trovava di fronte Filippo Mussino e dava vita ad una gara ricca di reti che terminava con il punteggio di 3-7 in favore del giocatore di punta del CCT Torino 2009. Ricco resisteva solo un tempo, sotto di tre reti, riusciva a recuperare fino al 2-3, punteggio con cui si concludeva la prima frazione di gioco.

Nella ripresa debacle del giocatore aostano che si scopriva e consentiva all’avversario di prendere il largo fino al definitivo risultato finale. Nella Semifinale del Tabellone Master, Filippo Filippella affrontava Filippo Mussino (CCT Torino 2009) che aveva appena surclassato di reti il suo compagno di squadra Bernardo Ricco. Partiva alla grande Mussino che andava subito sullo 0-2 con un uno-due micidiale. Filippella aveva difficoltà a reagire e non trovava sbocchi per le sue azioni offensive. Il primo tempo si chiudeva con questo risultato. Nella ripresa cambiava il ritmo e l’aostano attaccava con molta decisione, ma, nonostante i vari tentativi di realizzazione, Filippella non riusciva a segnare e veniva addirittura beffato per la terza volta in contropiede. Sul punteggio di 0-3 non cambiava l’impronta dell’incontro, sempre con l’aostano al tiro in più di un’occasione.

La partita si infiammava ed il capitano dell’ASD Calcio Tavolo Aosta riusciva a rimontare fino al 2-3 avendo anche la possibilità di pareggiare l’incontro proprio sul finale, ma una clamorosa svista arbitrale gli toglieva la possibilità di un netto tiro centrale, dando in pratica la vittoria dell’incontro a Mussino con il punteggio di 2-3. La Finale del Tabellone Gold veniva vinta da Marco Perazzo (SC Ascoli) che superava per 3-2 Filippo Mussino e si laureava per il secondo anno consecutivo Campione Regionale del Piemonte-Valle d’Aosta per la Categoria Subbuteo.

CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTE-VALLE D’AOSTA – CATEGORIA OPEN, CADETTI E VETERANI

Sempre a Rondissone (TO) si sono svolti anche i Campionati Regionali di Piemonte-Valle d’Aosta validi per il Gran Prix Regionale FISCT delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta e per le qualificazioni ai Campionati Italiani Individuali Categoria Open, Cadetti e Veteran.

L’ASD Calcio Tavolo Aosta erano rappresentata da Bernardo Ricco che gareggiava nella Categoria Open. Buona la Fase Eliminatoria per Bernardo Ricco che nel Gruppo 3 si qualificava superando per 2-1 Gian Luca Mussato (SC Silvio Piola Vercelli) e veniva sconfitto per 3-6 dal forte Filippo Cubeta (CT Barcellona Mortellito). Nei Quarti di Finale del Tabellone Gold, l’aostano trovava un ostacolo insormontabile in Alessandro Amatelli (SC Subbuteo Casale) che si imponeva con un netto 0-5 maturato già nel corso della prima frazione di gioco, conclusasi con il punteggio di 0-4. Nella ripresa Amatelli si limitava a controllare ed arrotondava il punteggio fino allo 0-5 finale. I vincitori delle varie categorie erano: Luca Zambello (ASD F.lli Bari Reggio Emilia) che si aggiudicava la Categoria Open, Giancarlo Russo (CCT Torino 2009) che si aggiudicava la Categoria Veteran e Filippo Mussino (CCT Torino 2009) che si aggiudicava la Categoria Cadetti.

TORNEO REGIONALE DI CALCIO TAVOLO “1° MEMORIAL BAKER” – CATEGORIA OPEN

Il Centro Civico Paradiso di Grugliasco (TO) è stata la location per il Torneo Regionale di Calcio Tavolo “1° Memorial Baker” valido per il Gran Prix Regionale FISCT delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta. A rappresentare l’ASD Calcio Tavolo Aosta c’era il solo Donato Erbì. Scelta dagli organizzatori la formula a Girone unico con l’aostano subito opposto a Filippo Mussino (CCT Torino 2009). La partita iniziava bene con il vantaggio del rossonero, ma nel corso della gara Mussino riusciva prima a pareggiare e poi a ribaltare il punteggio sull’1-2 che concludeva il primo tempo. Nella ripresa Erbì non trovava sbocchi al suo gioco per agguantare il pari e subiva in contropiede la rete dell’1-3 che chiudeva definitivamente l’incontro. Nella seconda gara Erbì affrontava l’ex compagno di squadra Dario Di Muri, ora al CCT Torino 2009. Gara brillante che Erbì manteneva sempre a suo favore con un doppio vantaggio che lo portava alla fine del primo tempo con il risultato di 2-0. Nella ripresa Di Muri accorciava le distanze, ma subito l’aostano si portava sul 3-1 resistendo al ritorno di Di Muri che riusciva solo a rendere la sconfitta meno dolorosa realizzando la rete del 3-2 sul finale di gara. Nel terzo incontro Donato Erbì superava agevolmente Davide Buggè (CCT Torino 2009) con un netto 5-0, mentre nella quarta gara era costretto a piegarsi a Giancarlo Russo (CCT Torino 2009) che sbloccava l’incontro ad inizio ripresa e concludeva il match con il risultato di 0-2 in suo favore. Nella quinta gara, il rossonero si sbarazzava con il punteggio di 2-0 di Luca Converti (CCT Torino 2009) realizzando una rete per tempo, mentre nella sesta gara superava nettamente con il punteggio di 5-0 Alessandro Caldarola (CCT Torino 2009).

La settima gara della giornata vedeva Erbì scontrarsi con Luigi Santise (CCT Torino 2009) che vendeva cara la pelle prima di soccombere con il punteggio di 2-3. Vantaggio di Santise che veniva recuperato dall’aostano prima della fine del tempo. Nella ripresa si invertivano i ruoli, Erbì andava in vantaggio ma dopo poco Santise trovava il pari. Sul punteggio di 2-2, quando la gara sembrava destinata al pareggio, Erbì trovava lo spunto giusto per realizzare la rete del 3-2 ed assicurarsi la vittoria. Nell’ultimo incontro con la vittoria per 4-0 su Gian Luca Mussato (SC Silvio Piola Vercelli), Donato Erbì si assicurava il podio con un meritato 3° posto finale.