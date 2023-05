Consegna delle Onorificenze paralimpiche ad atleti e tecnici valdostani

Un momento importante per lo sport valdostano per festeggiare e dare il giusto merito ai protagonisti delle discipline paralimpiche che si sono impegnati in questi anni contribuendo al raggiungimento di risultati a livello nazionali e internazionale.

A dare il saluto di benvenuto ai presenti sarà il Comandante del Centro Addestramento Alpino, Gen. B. Alessio Cavicchioli cui seguirà l’intervento del Presidente del Comitato Paralimpico Valdostano, Michele Tropiano.

Medaglia d'oro al Valore Atletico a Charlotte BONIN - Medaglia d'Argento alle Paralimpiadi di Tokio 2020/ nel Paratriathlon come guida dell'atleta paralimpica ipovedente Anna Barbaro. L’onorificenza della “Stella al Merito Sportivo” è il riconoscimento a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport.

Palma di Bronzo al Merito Tecnico ad Alberto STELLA - Allenatore FISDIR per lo sci di fondo i cui atleti hanno ottenuto lusinghieri risultati nazionali e internazionali.

L’Onorificenza della “Palma al Merito Tecnico Paralimpico” ha tre distinti gradi: d’oro (con almeno 30 anni di attività svolta come tecnico sportivo), d’argento (20 anni di attività) e di bronzo (12 anni di attività). Essa è concessa ai tecnici sportivi che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile.

La premiazione di atleti delle associazioni sportive valdostane per i risultati delle stagioni 2021/22 - 2022/23 vedrà protagonisti:

DISVAL Asd: Campioni Italiani weelchair Curling 2021/22 e 2022/23 con la squadra composta da: Egidio MARCHESE, Fabrizio BICH, Giuliana TURRA, Emanuele SPELORZI, Marco MUNARI, Mamadou SOW, Davide CASSISI, Lorenzo MARCEDDU, Gianfranco MUNARI (allenatore), Roberto TRIPODI (accompagnatore – allenatore), Ghigo ROSSI (volontario accompagnatore), Roberto MAINO (tecnico- allenatore nazionale).

AVRES Onlus: vincitori/piazzati ai Campionati italiani e mondiali FISDIR di sci di fondo Alex GRIVON, campione italiano senior L1 - 10 km tecnica classica e campione italiano senior L1 3 km tecnica libera. Daniel BRUNOD, campione italiano senior L1 - 1 km tecnica classica Andrea GRIVON, campione italiano C21 - 1 km tecnica classica.

AVRES Onlus - Equitazione Stefania GAL, 2a classificata ai campionati italiani Fisdir Matteo BECHERE, 3° classificato ai campionati italiani Fisdir.