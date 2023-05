Bocce: Vertici Federazione italiana in VDA

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 maggio, il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore regionale al turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques hanno incontrato a Palazzo regionale i vertici della Federazione italiana bocce in Valle d’Aosta per le finali scudetto del Volo che la regione ospiterà nel fine settimana. All’incontro hanno preso parte il Presidente della Federazione italiana bocce Marco Giunio De Sanctis, i due vice Presidenti Roberto Favre e Moreno Rosati e il Segretario generale della Federazione Riccardo Milana.

L’incontro istituzionale è stata l’occasione per evidenziare l’importanza della due giorni nazionale di bocce, durante la quale saranno assegnati i titoli di squadra per la serie A maschile, per il campionato femminile e per gli under 15.

“Esprimiamo grande soddisfazione - dichiarano il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti Giulio Grosjacques - per l’organizzazione in Valle d’Aosta della fase finale della Final Four della seria A di bocce, specialità Volo. Ringraziamo per queste importanti e prestigiose competizioni, sostenute della Regione, la Federbocce, la società bocciofila Aostana e i suoi volontari. Il nostro plauso va anche al vicepresidente Roberto Favre, che ha portato per la prima volta nella nostra regione il Consiglio federale”.

“La prima volta che organizziamo il Consiglio Federale ad Aosta –dice il Presidente della Federazione Marco Giunio De Sanctis - quindi in Valle d’Aosta, per avere la vicinanza del Presidente della Regione e di tutta la comunità, dall’Assessore a tutto lo staff vicino alla Federazione. Per noi è motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione in un momento in cui si celebra la finale di uno degli eventi più importanti dell’anno dal punto di vista agonistico che è appunto la Final Four del Volo maschile, femminile e giovanile”.

Domani, oltre alle competizioni, la riunione del Consiglio federale della Federazione bocce, in programma nel Salone ducale del Comune e per la prima volta in Valle d’Aosta.