AUSTRALIA MAGICA PER L’ITALIA, AI GIOCHI MONDIALI PER TRAPIANTATI LA NAZIONALE CHIUDE CON 49 MEDAGLIE

senza precedenti per gli Azzurri che hanno partecipato ai XXVI° World Transplant Games 2023 di Perth, in Australia. A poche ora dalla cerimonia conclusiva il medagliere ufficiale vede la Nazionale italiana piazzarsi al quinto posto dietro i campioni assoluti della categoria: Gran Bretagna, Australia, Thailandia e Stati Uniti.

Potenze inarrivabili, nonostante la vera e propria impresa compiuta dai 34 atleti partiti dieci giorni fa dall’Italia alla volta di Perth: 24 ori, 13 argenti e 12 bronzi il conto totale, che assume un significato ancora più grande se confrontato con la performance di 4 anni fa, a Newcastle, quando la Nazionale Italiana Dializzati e Trapiantati chiuse con 10 ori e 30 medaglie in tutto.

“Questo incredibile record – sottolinea il presidente di ANED Onlus e country rappresentative dell’Italia nel WTGF, Giuseppe Vanacore – è il risultato di un lavoro di squadra tra gli atleti e l’Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto. Un impegno costante per sensibilizzare sempre più persone sull’importanza della donazione degli organi e sulla necessità di dare il proprio consenso già in vita, al momento del rinnovo della carta di identità”.

“Siamo venuti a questa manifestazione - aggiungono Marco Mestriner, Coordinatore Nazionale ANED Sport e due volte oro con le squadre di pallavolo e basket a Perth, Margherita Mazzantini, Consigliere nazionale ANED, oro, argento e bronzo in Australia – con l’ambizione dimostrare al mondo la determinazione degli atleti italiani trapiantati e l’impegno della nostra associazione, che da oltre 50 anni è al fianco delle persone in dialisi in attesa di trapianto. Un impegno quotidiano che replicheremo anche il prossimo anno”.

Archiviata l’edizione estiva, infatti, i riflettori sono pronti ad accendersi sui giochi invernali di Bormio 2024, con l’Italia attesa a un ulteriore salto in avanti sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.

“Siamo pronti a questa sfida entusiasmante – conclude Nicola Scalamogna, team manager della Nazionale e dipendente ANED – raccogliendo il testimone qui a Perth. A Bormio ci impegneremo per mettere tutte le delegazioni del mondo nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio, in una location che ha ospitato le più importanti gare di Coppa del Mondo di sci”.

Veneto, Lazio, Marche e Lombardia sul tetto del mondo, Dall’Acqua e Canola fanno incetta di ori

A dare un occhio da vicino al medagliere, ci si accorge del contributo incredibile dato da alcune regioni italiane.

In testa il Veneto con sette medaglie di cui ben 6 ori. Fondamentale in questo risultato, la performance del velocista acquatico Riccardo Canola, capace di salire sul podio più alto nei 50 e 100 metri sia dorso che stile libero.

Segue a ruota la Lombardia che a fronte delle 7 medaglie conquistate, fa valere i 4 ori di Enrico dell’Acqua, che si aggiudica due primi posti nel ciclismo, una nel lancio del peso e una nel lawn bowls.

Eccezionali anche le performance del Lazio, con 5 medaglie sulle quali incidano in maniera eccezionale i tre ore della nuotatrice Daniela De Rossi.

Meritano una menzione speciale anche Angelo Panio, lucano, eterno campione, oro nella marcia 5km e Marta Nizzo invincibile sui campi da tennis con una filiale mozzafiato contro la sua, avversaria di Singapore.

Italia dominatrice negli sport di squadra, con la Nazionale, con gli ori nel basket e nella pallavolo e l’argento nel calcio 6 contro 6.

Senza dimenticare gli eccezionali mondiali di Fadda, Dorizzi, Ciurluini, Marrucci, Perra e Borgogno.

Tutte le medaglie

Oro

Stefano Dalvai - 5 km Road race Pallavolo Mirko Bettega - Ciclismo crono 10 Km Enrico Dell'Acqua - Ciclismo crono 10 Km Marco Borgogno - petanque Daniele Dorizzi - darts Marco Borgogno - darts Daniele De Rossi - 100m dorso Riccardo Canola - 100m dorso WR Riccardo Canola - 50m stile libero Basket Marta Nizzo - tennis singolo Enrico Dell'Acqua - lawn bowls Giovanni Fadda - 400m piani Angelo Panio - marcia 5km Giovanni Fadda - 800m piani Enrico Dell'Acqua - lancio del disco Daniela De Rossi - 50m farfalla Daniela De Rossi - 100m dorso Riccardo Canola - 50m dorso WR Riccardo Canola - 100m stile libero Mirko Bettega - ciclismo 30km Enrico Dell'Acqua - ciclismo 30 km Marco Borgogno - bowling

Argento

Giovanni Fadda - 5km Road race Sabina Codato - ciclismo crono 10 km Gabriele Marrucci - 50m farfalla Gabriele Marrucci - 50m rana Calcio a 6 Ermanno Manenti - ciclismo 30km Daniela De Rossi - 100m stile libero Daniela De Rossi - 50m stile libero Riccardo Canola - 200m misti Enrico Dell'Acqua - darts Samantha Ciurluini - marcia 3km Samantha Ciurluini - getto del peso Samantha Ciurluini - lancio della palla

Bronzo