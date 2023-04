MONDIALI PER TRAPIANTATI L’ITALIA NON SI FERMA PIÙ: ALTRE 14 MEDAGLIE

Medagliere sempre più ricco per la spedizione azzurra che batte tutti i suoi record e anche oggi porta a casa ben 14 medaglie nei XXIII° World Transplant Games 2023 di Perth, in Australia. 7 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

Ancora protagonisti in vasca Daniela De Rossi dal Lazio e Riccardo Canola dal Veneto, che solo nella giornata di oggi sono riusciti a ottenere 3 ori e 2 argenti. La prima ha vinto, nella categoria 18-29 anni, i 100 metri dorso ed è arrivata seconda nei 50 metri stile libero. Il secondo, nella categoria 30-39 anni, ha ottenuto l’argento nei 200 metri misti, l’oro nei 50 metri stile libero e l’oro nei 100 metri dorso, dove ha addirittura fatto registrare il nuovo record del mondo. Ancora due medaglie anche per il toscano Gabriele Marrucci che, nella categoria 50-59 anni, è salito sul terzo gradino del podio nei 50 metri rana e nei 200 metri misti.

E ancora, si laurea campione del mondo la nazionale di Pallacanestro che, dopo aver battuto in semifinale il team USA, ha sconfitto con il punteggio di 17 a 10 i padroni di casa dell’Australia.

Tante nuove medaglie anche dal team darts. Daniele Dorizzi (Veneto) e Paolo Perra (Sardegna) si aggiudicano rispettivamente l’oro e il bronzo nelle categorie 50-59, mentre Marco Borgogno (Piemonte) e Enrico Dell’Acqua (Lombardia) arrivano primo e secondo nella categoria over 80. Ottimi risultati, infine, dal tennis. L’umbra Marta Nizzo vince l’oro nella categoria 40-49, Francesco Fiore, dalla Basilicata, il bronzo nella categoria 30-39.

“Medagliere da capogiro per l’Italia! - commenta Giuseppe Vanacore, presidente di Aned Onlus e rappresentante per l’Italia - Non avevamo mai vinto così tanti ori e mancano ancora due giornate di gara, non posso che essere entusiasta! Speriamo che tutto ciò possa aiutarci a prendere sempre più coscienza dell’importanza del consenso alla donazione.”