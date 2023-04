Arrampicata: A Torino nella speed argento per Charbonnier e Bonjean

Più che positiva la trasferta per i valdostani che sono rientrati in regione con ben due podi e un quarto posto. Importante secondo posto nella categoria Under 16 per Claire Charbonnier (Oasi Vertical) che ha fatto il percorso completo giungendo fino alla finale, superata dalla portacolori del Cus Torino Martina Ortalda, prima con 14”72, mentre la 15enne valdostana ha chiuso la sua finale in 16”61 aggiudicandosi comunque un prestigioso argento.

Dopo il quinto posto in qualifica con il crono di 17”63 ottenuto nella prima run (22”92 nella seconda), la giovane di Saint-Vincent ha superato i quarti di finale imponendosi in 16”68 su Linda Gnerro (17”55); in semifinale è invece giunto il facile successo (20”07) su Margherita Pernigotti che non ha completato il tracciato di gara, proiettando così Claire in finale.

Tra gli under 14, ancora una volta si è distinto con un ottimo secondo posto Alessandro Bonjean (Oasi Vertical) che si è arreso in finale, per soli 11 centesimi, nella prova secca che aggiudicava la vittoria.

Prima posizione per Simone Zabaldano con 8”22, mentre il pur ottiiom 8”33 fatto registrare da Alessandro gli ha dato l’argento di categoria. Il talento di Fénis, già capace del secondo tempo nelle qualifiche con 9”66 ha superato agevolmente i quarti (9”77) su Samuele Malvicini (10”59), così come la semifinale dove con 10”25 ha piegato Federico Mastrullo.

Ha concluso appena fuori dal podio, protagonista nella finalina degli under20 Antonio Charrere (Oasi Vertical) che dopo l’ottavo posto ottenuto nella qualifica (14” 74) ha superato i quarti completando il suo tracciato in 14”52, avendo la meglio su Livio Bramardi.

Alessandro Bonjean

In semifinale, dove il crono del valdostano si è fermato a 13”37, semaforo rosso ad opera di Daniele Maffei, poi vincitore di categoria, che si è imposto in 12”11. Spazio quindi per la finalina del 3° e 4° posto dove Antonio con 18”33 si è arreso a Paolo Raimondo (12”37).

Tornando all’under14, ma al femminile, Sara Boccato (Oasi Vertical) si è guadagnata l’ottavo posto con 12”96 ottenuto nella prima run (nella seconda ha ottenuto 14”57) superando lo sbarramento della qualificazione.

L’impegno si è per lei chiuso nei quarti di finale dove opposta a Maia Peretti (8”40), poi vincitrice della prova di categoria, si è arresa chiudendo in 13”32. Le compagne di club e di allenamento si sono così piazzate: 10ma Amelie Girod con 13”44, 15esima Elisée Lombardi con 17”15, 19esima Luce Sangiorgi con 18”57, mentre Giulia Bich (Climbing House) con 19”50 si è attestata al 21esimo posto