Arco: Gli arcieri Prince Thomas brillano a Torino

Un brevissimo cenno storico sulle ragioni che hanno portato alla scelta di questo nome. Il Principe Tommaso I°, successore di Umberto Biancamano di Savoia, nel 1191 concedeva le franchigie al popolo valdostano in cambio di lealtà e fedeltà. Allo scopo di mettere in grado gli abitanti di difendersi da eventuali invasori, istituiva la prima scuola d’armi nella quale primeggiava il tiro con l’arco. Da qui il nome della società che è stata la prima ad essere fondata in Valle.

La Società organizza tutto l’anno corsi di tiro; promuove questa disciplina nelle scuole e nei centri estivi giovanili oltre ad essere presente nelle più importanti feste nei Comuni limitrofi; rimborsa ai suoi iscritti residenti in Valle le quote di partecipazione a gare sia regionali sia interregionali e, ciò che è più importante, dà a richiesta assistenza tecnica gratuita.

Riguardo all’istruzione ed avviamento, il corso base comprende 8 lezioni di un’ora; terminato il corso di base, l’arciere non è abbandonato: con la frequenza in società potrà usufruire gratuitamente di tutti i consigli necessari per migliorare la tecnica di tiro per il raggiungimento di risultati più soddisfacenti ed appaganti.

A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er Regione Borgnalle, 3 - 11100 Aosta (AO) ITALY Email: abbadex@gmail.com

Palestra “Franco Assale”

Via Liconi 3 – 11100 Aosta

Campo di Tiro Montfleury

Viale Piccolo S. bernardo, 49 - 11100 aosta