Calcio Tavolo: Pubblicato il Ranking Italia FISCT aggiornato al 28 febbraio 2023 con gli aggiornamenti relativi al primo bimestre dell’anno 2023

Filippo Filippella continua a mantenersi al 2° posto della graduatoria italiana nella Categoria Subbuteo Open così come Julia Filippella Nasti al 3° posto nel Ranking Italia della Categoria Ladies.





Disputato anche il Torneo Regionale di Calcio Tavolo “Città di Stroppiana”, valido come 2° Tappa del Campionato Regionale FISCT Calcio Tavolo/Subbuteo del Piemonte-Valle d’Aosta e per il Ranking Nazionale nella Categoria Open di Calcio Tavolo, con Bernardo Ricco che si aggiudica la vittoria del Tabellone Silver sul compagno di squadra Donato Erbì.

LA CATEGORIA SUBBUTEO TRADIZIONALE

L’ASD CT Aosta Warriors mantiene il 6° posto con 938 punti nel Ranking della Categoria Subbuteo, mentre la seconda squadra dell’ASD CT Aosta Dragons che scende al 19° posto (dal 15° posto).





Nella classifica Individuale della Categoria Subbuteo, Filippo Filippella, ancora al 2° posto nel Ranking Italia con 1980 punti. Perde una posizione Bernardo Ricco scendendo al 21° posto (dal 20° posto), altrettanto per Pierluigi Bianco al 49° posto (dal 36° posto), altro balzo da parte di Donato Erbì che si porta al 65° posto (dal 99° posto) superando Paolo Ciboldi che scende al 70° posto (dal 62° posto), come Sean Filippella Nasti che perde posizioni fino al 111° posto (dal 102° posto), mentre Julia Filippella Nasti pur scendendo al 143° posto (dal 138° posto) si porta davanti a Riccardo Nicoletti caduto al 144° posto (dal 127° posto) e di William Franco che arriva al 184° posto (dal 150° posto).

Fuori classifica gli altri giocatori che non hanno partecipato a tornei Individuali. LA CATEGORIA OPEN DEL CALCIO TAVOLO

Nella classifica a Squadre della Categoria Open, continuano a rimanere fuori classifica entrambe le squadre (l’ASD CT Aosta Warriors e l’ASD CT Aosta Dragons) non avendo partecipato a tornei nazionali.





Nella graduatoria Individuale nel Ranking di Calcio Tavolo della Categoria Open sempre Filippo Filippella si distingue tra i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta ma perde altre 4 posizioni finendo al 160° posto (dal 156° posto), così calano via via gli altri aostani in classifica a partire da Donato Erbì al 185° posto (dal 168° posto), seguito da Sean Filippella Nasti al 283° posto (dal 256° posto), da Fabrizio Maiandi al 291° posto (dal 267° posto) e da Julia Filippella Nasti al 308° posto (dal 280° posto).

Non ci sono altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta nella Categoria Open del Calcio Tavolo

che hanno disputato tornei validi per il Ranking. LE ALTRE CATEGORIE DEL CALCIO TAVOLO





Nella Categoria Under 16, Sean Filippella Nasti resta posizionato al 14° posto.

Nella Categoria Ladies, Julia Filippella Nasti stabile al 3° posto in classifica.

Nelle Categorie Veteran, Under 20 ed Under 12, non sono presenti giocatori aostani.





TORNEO REGIONALE DI CALCIO TAVOLO “CITTA’ DI STROPPIANA” – CATEGORIA OPEN





Il Museo “4 Assi” Marazzato di Stroppiana (VC) ha ospitato la 2° Tappa del Campionato Regionale FISCT di Calcio Tavolo/Subbuteo del Piemonte-Valle d’Aosta.

L’ASD Calcio Tavolo Aosta era presente con Bernardo Ricco e Donato Erbì che hanno difeso i colori rossoneri cercando di guadagnare posizioni in vista delle selezioni regionali per i prossimi Campionati Italiani Individuali.

Completamente da dimenticare la Fase Eliminatoria che ha visto entrambi i giocatori aostani terminare ultimi nei rispettivi gironi di qualificazione.





Sfortunato Bernardo Ricco, che, per un problema logistico, non giungeva in tempo presso la sede del torneo ed era costretto a dare forfait in tutti e tre gli incontri del Gruppo 3 concedendo la vittoria per 0-5 ad Alessandro Amatelli (SC Subbuteo Casale), a Giancarlo Russo (CCT Torino 2009) ed a Letterio Di Stefano (SC Silvio Piola Vercelli).





Viceversa Donato Erbì, giocava molto male e perdeva per 0-1 contro Alberto Marazzato (SC Silvio Piola Vercelli), poi con il punteggio di 2-5 contro Filippo Cubeta (CT Barcellona di Mortelitto) ed infine per 2-3 contro l’ex compagno di squadra Artuto Azzaro (CCT Torino 2009).

I due giocatori aostani erano relegati al Tabellone Silver.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Silver, Bernardo Ricco vendicava il suo compagno di squadra superando in una sofferta gara con il punteggio di 3-2 Alberto Marazzato (SC Silvio Piola Vercelli). Dopo essere passato in vantaggio, Ricco subiva due reti e veniva scavalcato dall’avversario, ma nella ripresa riusciva prima a pareggiare e poi a realizzare la rete della vittoria. Anche per Donato Erbì, gara al cardiopalma contro Letterio Di Stefano (SC Silvio Piola Varcelli) che terminava dopo una continua alternanza di punteggio con il risultato di 4-3. Sempre in vantaggio Erbì, ma subito rimontato dall’avversario, fino alla rete della vittoria a pochi secondi dallo scadere dell’incontro.





Nelle Semifinali del Tabellone Silver, Bernardo Ricco si sbarazzava con un netto 4-0 di Gian Luca Mussato (SC Silvio Piola Vercelli) segnando due reti per tempo, mentre Donato Erbì riusciva a terminare la prima gara senza subire reti al passivo e sconfiggeva per 2-0 Enrico Mondo (SC Silvio Piola Vercelli). Anche per Erbì una rete per tempo confezionava il risultato finale.

Nella Finale del Tabellone Silver, derby in famiglia per Bernardo Ricco e Donato Erbì. Entrambi i giocatori, conoscendosi, giocavano molto aperti e davano luogo ad una piacevole gara. Vantaggio di Ricco nel primo tempo, con molte occasioni da rete per entrambi i contendenti. La prima frazione di gioco terminava con il punteggio di 1-0 per Ricco, ma nella ripresa, subito, Erbì pareggiava. La gara assumeva un’impronta differente con entrambi i giocatori timorosi di scoprirsi

e di subire la rete dello svantaggio, così le occasioni non fioccavano, come nella prima frazione di gioco, e, solo un errore, poteva sbloccare l’incontro. L’errore lo commetteva Erbì che consentiva al compagno di squadra di crearsi l’occasione buona per segnare. Ricco non sbagliava e, dopo la rete del vantaggio, gestiva bene il tentativo di recupero dell’avversario che non arrivava. L’incontro si concludeva sul risultato di 2-1 per Ricco che si aggiudicava la vittoria anche del Tabellone Silver.