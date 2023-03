Rugby: La Seniores dello Stade Valdôtain non si ferma più e supera le Province dell'Ovest

Vittoria importante e netta quella realizzata dalla compagine Seniores dello Stade Valdôtain Rubgy quella realizzata contro le Province dell'Ovest per 62-6 tra le mura amiche di Sarre.

"La partita è iniziata abbastanza bene - sottolinea il giocatore Francesco Calosso - nonostante la necessità di realizzare gli aggiustamenti nella fase di difesa e di pulizia in ruck. Fatti questi aggiustamenti, abbiamo imposto e dimostrato il nostro gioco. I cambi dell’inizio del secondo tempo hanno dato la svolta alla partita, purtroppo la squadra avversaria aveva pochi giocatori disponibili per le sostituzioni, per cui la partita è finita così, ma nel complesso siamo soddisfatti".

Formazione: 1 Gontier, 2 Gontier, 3 Colaiuda, 4 Henriod, 5 Zanuso, 6 Merivot, 7 Tavella, 8 Lallinaj, 9 Calosso, 10 Gramajo, 11 Brongo, 12 Lancione, 13 Zappa, 14 Santoro, 15 Bonfiglioli. A disposizione: 16 Spagnolli, 17 Bellafiore, 18 Di Sciacca, 19 Duc, 20 Seghesio, 21 Barbieri, 22 Solenne. Allenatori: Ferrucci e Parra