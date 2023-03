Alex Grivon, terzo in staffetta ai mondiali e prima medaglia storica per la Valle D’Aosta

La Valle D’Aosta era rappresentata dall’atleta Alex Grivon tesserato per il sodalizio AVRES e per lo sci club Granta Parey.

Nella giornata di giovedì 16 marzo in staffetta, gara che concludeva l’evento, la squadra azzurra, composta dall’altotesino Peter Schroffenegger, l’emiliano Luca Berardi e il valdostano Alex Grivon ha conquistato un bellissimo bronzo, alle spalle del Giappone e della Francia. Alex Grivon ha inoltre partecipato alla 10 km in tecnica classica con un ottimo 9° posto, alla 15 km in tecnica libera con un 10° posto ed è uscito nelle semifinali della gara sprint.

Per Grivon è stata un’esperienza molto importante poiché si è trattato del suo primo campionato Mondiale: la delegazione italiana era rappresentata da 4 discesisti e 4 fondisti accompagnati dai tecnici federali. Il gran risultato di Alex è figlio del lavoro svolto dai tecnici Slvyane Petit, Jean Paul Chadel e Nicolò Maule e dal team dell’ASD Avres di Nus centro di riabilitazione equestre per disabili, affiliato FISDIR, che ha avviato con grande sensibilità, una sezione di sci nordico per permettere a questi giovani atleti di praticare tale disciplina. Al momento sono 6 i suoi tesserati che praticano questa disciplina a livello agonistico.

“Per noi è una grande soddisfazione – Commenta Giovanna Rabbia Piccolo, presidente Avres – un risultato che premia il grande impegno di Alex e di tutto il team che lavora con lui. Per noi dell’Avres è la conferma che l’impegno avviato dal centro di Nus, anche nella disciplina del fondo, per questi ragazzi ha aperto nuovi e arricchenti percorsi di crescita personale grazie allo sport”.





La storia sportiva di Alex inizia con l’Institut Agricole Régional dove ha frequentato le scuole superiori e dove è stato avvicinato allo sci nordico. Un progetto sportivo personalizzato integrato all’apprendimento scolastico in ambito agricolo fu avviato e si concluse dopo 5 anni all’uscita dal percorso scolastico.

Alex continua ad allenarsi con lo Sci club Granta Parey e con i tecnici federali FISDIR. Un progetto di integrazione riuscito che tramite il bronzo mondiale ha coronato un percorso ricco di esperienze (stage estivo ed invernali in Italia ed all’estero) gare nazionali ed internazionali FISDIR. E soprattutto un inserimento nel mondo lavorativo per la quotidianità.