Bocce: Serie AM, nel segno delle prime della classe

Undicesima giornata del massimo campionato maschile all'insegna delle prime della classe. I quattro risultati hanno evidenziato il divario fra i due gruppi in cui si è spezzata la classifica.

Turno di ordinaria amministrazione su tutti i campi. La capolista Brb non ha incontrato difficoltà nel respingere i tentativi offensivi della Chiavarese : dal 6-2, all'8-2, 10-4, 12-4. A Saluzzo anche il Gaglianico ne ha approfittato per consolidare la quinta poltrona. Dopo il vantaggio per 6-2, i biellesi hanno mantenuto sui loro binari il confronto, passando dal 7-3, al 9-5, 11-5. Sui campi di Fagagna la Quadrifoglio ha cercato di irretire Noventa, ma dopo l'equilibrio iniziale (4-4), per i friulani non c'è più stato spazio per deviare il corso degli eventi negativi : 4-6, 4-10, 6-10.

La vicecapolista Perosina è stata costretta a rincorrere Maxim sino al tiro progressivo. Dall'illusorio 6-2, i padroni di casa hanno cercato ulteriore gloria, tenendo botta sino al parziale di 8-8.

Risultati e classifiche

Serie AM (11^ giornata) : Brb – Chiavarese 17-7, Auxilium – Gaglianico 7-17, Maxim – La Perosina 9-15, Quadrifoglio – Noventa 7-17 (Brb 21, La Perosina 17, Marenese e Noventa 16, Gaglianico 15, Quadrifoglio 8, Nus 7, Auxilium e Chiavarese 4, Maxim 0).

Serie A2 (8^ giornata) – Girone A : Beinettese – Envie 16-8, La Boccia Carcare – Aostana 16-8, Mondovì – Bassa Valle 17-7 (Beinettese e Mondovì 13, La Boccia Carcare 9, Aostana 7, Bassa Valle 6, Envie 0 ).

Girone B : Centallese – Pozzo Strada 12-12 , Veloce Club – Abg Genova 10-14, ha riposato Fossone (Abg Genova 10, Veloce Club 9, Pozzo Strada 7, Centallese 6, Fossone 0).

Girone C : Cussignacco – Saranese 10-14, Dolada – Le Valli 19-5, Spresianese – Pedavena 8-16 (Dolada 16, Cussignacco 9, Le Valli e Pedavena 8, Saranese 4, Spresianese 3).

Girone D : Chiesanuova – Spilimberghese 8-16, Florida – Veronica 20-4, Villaraspa – Pederobba 16-8 (Chiesanuova 12, Spilimberghese 11, Pederobba e Florida 9, Villaraspa 7, Veronica 0).