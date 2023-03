Bocce: Serie AF, Borgonese raggiunge Buttrio e Marenese in vetta

Il massimo campionato femminile ha celebrato la settima giornata eleggendo la nuova terna capolista composta da Buttrio, Borgonese.e Marenese. Quest'ultima ha fermato sul pari il team delle friulane, mentre la Borgonese è andata sul velluto in quel di Noventa. Festeggia anche l'Auxilium che prevale sulla Bassa Valle e la sorpassa.

La Marenese ha inserito subito il turbo, partorendo un parziale di 6-2, frutto dei successi di Basei nel combinato (22-19 contro Zurini), della coppia Setti-Giozzet (7-6 su Candolini-Fabro) e della solista Penello (10-6 ai danni di Cisterna). Solo Caterina Venturini è riuscita a frenare la partenza trevigiana (11-3 contro Chiara Soligon), consentendo a Buttrio di ridurre il divario. Ma è stata ancora la formazione di casa a premere sull'acceleratore facendo proprio il bottino della staffetta : 38 a 31 fra Basei-Chiara Soligon e Candolini-Virginia Venturini. I segnali di pericolo hanno stimolato Zurini e Caterina Venturini in occasione del doppio tiro di precisione : la prima si è imposta 19-13 a Basei, la seconda 15-14 a Setti. L'equilibrio si è completato per mano di Virginia Venturini pronta a superare Chiara Soligon per 28 a 24 nel tiro progressivo. A quel punto il pareggio è scaturito dopo i successi marenesi di Lisa Soligon-Rebora e la solista Setti, e di quelli avversi ottenuti da Caterina Venturini-Fabro e Zurini.

A Saluzzo anche la Bassa Valle è partita in pole position, mantenendola sino all'ultimo turno, quando le è venuta a mancare la benzina. Di Bulla, nel combinato, Avveduto e Gaia Gamba, i primi 6 punti valdostani, a cui hanno risposto le padrone di casa con Traversa-Lingua. La staffetta non ha modificato il percorso : 35 a 35 fra Traversa-Oleastro e Gaia Gamba-Natalie Gamba. La rincorsa ha lasciato inalterato il divario perchè il bottino della precisione è finito in parti uguali fra Costanzo e Natalie Gamba. E' stata ancora Traversa ad alimentare le speranze saluzzesi prevalendo nel progressivo (35 a 30 contro Gaia Gamba). Il colpo di reni è avvenuto nel finale. Protagoniste la coppia Torasso-Traversa e le soliste Trova e Mellano, che hanno lasciato di sasso la Bassa Valle.

Sul binario unico si è consumata la sfida in programma a Noventa. La Borgonese non ha dovuto sudare per mettere le mani sui due punti, attraverso questi eloquenti parziali : 2-6, 2-8, 2-12, 2-14.

Risultati e classifica

Serie AF (7^ giornata) : Auxilium – Bassa Valle 13-11, Marenese – Buttrio 12-12, Noventa – Borgonese 8-16 (Borgonese , Buttrio e Marenese 11, Auxilium 5, Bassa Valle 4, Noventa 0).